Megrendítő hír: elhunyt Eric Dane - a Grace Klinika sztárja 53 éves volt

A színész csütörtök délután 53 éves korában távozott az élők sorából barátai, odaadó felesége és két lánya körében. Tavalyi diagnózisa óta a betegséggel kapcsolatos tudatosság és a kutatás elkötelezett szószólójává vált. Eric Dane romló egészségi állapota ellenére is folytatta a munkát, de a múlt hónapban már nem tudott részt venni az Emmy-gálán, romló egészségügyi állapota miatt.

Rövid küzdelem után legyőzte a betegség Eric Dane-t Fotó: AFP

Eric Dane bátran küzdött az ALS betegséggel

A San Franciscó-i születésű, kétgyermekes apa 35 éves karriert tudhatott magáénak, amely során olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Grace Klinika, a Bűbájos boszorkák vagy az Eufória.

A színész családjának közleménye így szól:

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután, az ALS-szel vívott hősies harc után elhunyt. Utolsó napjait kedves barátai, odaadó felesége és két gyönyörű lánya, Billie és Georgia körében töltötte, akik világának középpontját jelentették. Az ALS-szel való küzdelme során Eric a betegséggel kapcsolatos felvilágosítás és kutatás szenvedélyes támogatója lett, eltökélve, hogy segítsen másokon, akik ugyanezzel a küzdelemmel néznek szembe. Mélyen hiányozni fog, és örökké szeretettel emlékezünk rá. Eric imádta a rajongóit, és mindvégig hálás volt a szeretetért és támogatásért, amit tőlük kapott. A család magánéletük tiszteletben tartását kéri ebben a felfoghatatlan időszakban.”

Júniusban a Good Morning America című műsorban Eric könnyes szemmel így nyilatkozott:

Minden nap úgy ébredek fel, hogy azonnal eszembe jut: ez tényleg megtörténik... Ez nem álom. Nem hiszem, hogy itt ér véget a történetem... Nem érzem úgy, hogy ez lenne a vég számomra.

Az ALS-szel kapcsolatos útjáról Eric korábban ezt mondta: „Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem áll, miközben ezen a következő fejezeten túljutunk.”

Eric 2006 és 2012 között alakította Dr. Mark Sloant, azaz „McSteamy-t”, a Grace Klinika című sorozatban, majd 2021-ben egy rövid vendégszerep erejéig visszatért. 2003-ban és 2004-ben a Bűbájos boszorkák című fantasy-dráma kilenc epizódjában volt látható. Karrierje a Grace Klinika után tovább szárnyalt, számos különböző produkcióban kapott szerepet. Betegsége ellenére is folytatta az Eufória című HBO-s tinidráma forgatását. A harmadik évadot, amelyben Eric is szerepel, még nem mutatták be - számolt be róla a Mirror.