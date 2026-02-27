Eszközfüggetlen tévézés országszerte: rugalmas alternatívát kínál a TARR OnlieTV
A vidék legfőbb magyar tulajdonú telekommunikációs szolgáltatója, a 35 éves TARR Kft. országos szinten kínál rugalmas, box- és kábelmentes alternatívát OnlineTV szolgáltatásával. Különösen releváns lehet a jelenlegi piaci környezetben, amikor az elmúlt időszak televíziós átalakulásai nyomán sok előfizető számára vált kérdésessé, hogy milyen formában és milyen feltételekkel folytatható a megszokott műsorfogyasztás.
A tavalyi év végén jelentős átrendeződés zajlott le a hazai televíziós piacon, több, korábban elérhető szolgáltatás megszűnt vagy új konstrukcióban folytatódik, ami sok előfizetőt kényszerített arra, hogy újragondolja a megszokott televíziózási formákat. Különösen érintettek azok, akik eddig műholdas vagy helyhez kötött megoldásokat használtak, számukra szükségessé vált a parabolaalapú rendszerek kiváltása.
Ebben a megváltozott környezetben a digitális, internetalapú alternatívák kerültek előtérbe, az eszközfüggetlen tévézés pedig mára nem extra lehetőség, hanem alapelvárás lett. „Az OnlineTV-t olyan helyzetekre fejlesztettük, amikor ugyan rendelkezésre áll internetkapcsolat, de a vezetékes tévészolgáltatás nem elérhető, és a korábban használt parabolaalapú megoldások sem jelentenek már valódi alternatívát. Ilyenkor egy alkalmazáson keresztül, utólagos kábelezés nélkül is biztosítható a teljes értékű televíziónézés” – hangsúlyozta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.
A fogyasztói trendek is diktálják az irányt
A hazai környezet mellett az elmúlt években maga a televíziózás fogalma is teljesen átalakult. A lineáris, egyetlen készülékhez kötött tévézés helyét egyre inkább a rugalmas, többképernyős tartalomfogyasztás veszi át. Egyre jellemzőbb a mikro-tartalomfogyasztás – rövid videók, néhány perces klipek –, valamint a többképernyős, eszközfüggetlen műsorfogyasztás, ahol a felhasználók már nem egyetlen készülékhez kötődnek, hanem mobilon, tableten vagy okostévén követik kedvenceiket. Különösen a sportközvetítések terén kiemelten fontos a valós idejű elérés, a szurkolók nem akarnak lemaradni egyetlen gólról vagy kulcspillanatról sem, bárhol is legyenek éppen. „Az OnlineTV-vel egyszerre reagálunk a fogyasztói szokások változására és a digitális tartalomfogyasztás új trendjeire. Ma már a rugalmasság, a mobilitás és a gyors elérhetőség számít, a televíziózás élménye ott és akkor kell, hogy elérhető legyen, ahol és amikor az ügyfél igényli. Mi pedig szeretnénk ezt a szabadságot a TARR minőségével összekapcsolni.”
Digitális kényelem országszerte és egész Európában
Az OnlineTV nem csupán országos elérhetőséget kínál, hanem egyszerű, központi ügyintézést is biztosít a TARR Ügyfélkapun keresztül, ahol az előfizetés, a családi hozzáférések, a műsorkínálat és az e-számla is kezelhető. A szolgáltatás számos eszközön működik – okostelefonon, táblagépen, számítógépen vagy smart tévékészüléken –, ráadásul több felhasználó is beléphet egyszerre, gyermekvédelemmel kísérve. Az igénybe vételhez mindössze stabil internetkapcsolat szükséges.
A sportcsatornák erőteljes jelenléte a kínálatban lehetővé teszi, hogy a nézők valós időben, minden fontos pillanatot lekövetve élhessék át a közvetítéseket, legyen szó otthoni vagy épp útközbeni tévézésről.
Fenntartható megoldás a digitális korszakban
Az OnlineTV nemcsak kényelmes és rugalmas, hanem a fenntarthatósági szempontokat is támogatja. Mivel nincs szükség külön set-top boxokra, kábelezésre vagy bonyolult telepítésre, a szolgáltatás kevesebb eszközt, anyagot és kiszállást igényel. Ez csökkenti az elektronikai hulladékot és a felesleges energiafelhasználást, miközben a felhasználók számára egyszerűbbé és környezetbarátabbá teszi a televíziózást.
Vidéki gyökerekből országos jelenlét
A TARR története jól példázza, hogyan válhat egy vidéki központú, magyar tulajdonú vállalkozás meghatározó szereplővé a hazai telekommunikációs piacon. A cég évtizedek óta a dél-dunántúli közösségek első számú partnereként építi ki megbízhatóságát és ügyfélkapcsolatait, az OnlineTV révén pedig országos szinten is alternatívát kínál. Ez a lépés egyszerre jelenti a gyökerekhez való hűséget és a jövőbe mutató nyitást, hiszen a helyi értékek megtartása mellett a legmodernebb technológia teszi elérhetővé a TARR szolgáltatásait bárki számára, bárhol az országban.
Az OnlineTV szolgáltatással a TARR nem csupán technológiai fejlesztést valósít meg, hanem új korszakot nyit a hazai tévészolgáltatásban. Miközben továbbra is a vidéki közösségek első számú telekommunikációs partnere marad, immár országos szinten is versenyképes alternatívát kínál a nemzetközi szereplőkkel szemben. Az innováció jól illeszkedik a vállalat stratégiájába, amely a megbízhatóságot és az ügyfélközpontúságot ötvözi a folyamatos fejlesztésekkel. A TARR ezzel a lépéssel nemcsak a jelenlegi ügyfelek igényeire reagál, hanem három és fél évtized tapasztalatával megalapozza a jövő digitális tartalomfogyasztásának élményét is.
A TARR Kft-ről
Az idén 35. évfordulóját ünneplő TARR Kft. szekszárdi székhelyű, magyar tulajdonú telekommunikációs szolgáltató, amely több mint 450 településen, tíz vármegyében van jelen, és több mint 340 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat szolgáltatási portfóliója – internet, televízió, vezetékes telefon, OnlineTV és MobilTV – a mindennapi digitális igények teljes körét lefedi. Vidéki gyökereire építve mára országos jelenléttel rendelkezik, és a hazai telekommunikáció fejlődésének meghatározó szereplőjévé vált. Folyamatos fejlesztéseivel és innovációival a stabil, megbízható, ügyfélközpontú és fenntartható működésre építi hosszú távú versenyképességét.
