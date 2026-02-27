Eszközfüggetlen tévézés országszerte: rugalmas alternatívát kínál a TARR OnlieTV

A tavalyi év végén jelentős átrendeződés zajlott le a hazai televíziós piacon, több, korábban elérhető szolgáltatás megszűnt vagy új konstrukcióban folytatódik, ami sok előfizetőt kényszerített arra, hogy újragondolja a megszokott televíziózási formákat. Különösen érintettek azok, akik eddig műholdas vagy helyhez kötött megoldásokat használtak, számukra szükségessé vált a parabolaalapú rendszerek kiváltása.

Fotó: TARR OnlieTV

Ebben a megváltozott környezetben a digitális, internetalapú alternatívák kerültek előtérbe, az eszközfüggetlen tévézés pedig mára nem extra lehetőség, hanem alapelvárás lett. „Az OnlineTV-t olyan helyzetekre fejlesztettük, amikor ugyan rendelkezésre áll internetkapcsolat, de a vezetékes tévészolgáltatás nem elérhető, és a korábban használt parabolaalapú megoldások sem jelentenek már valódi alternatívát. Ilyenkor egy alkalmazáson keresztül, utólagos kábelezés nélkül is biztosítható a teljes értékű televíziónézés” – hangsúlyozta Tarr János, a TARR Kft. ügyvezető igazgatója.

A fogyasztói trendek is diktálják az irányt

A hazai környezet mellett az elmúlt években maga a televíziózás fogalma is teljesen átalakult. A lineáris, egyetlen készülékhez kötött tévézés helyét egyre inkább a rugalmas, többképernyős tartalomfogyasztás veszi át. Egyre jellemzőbb a mikro-tartalomfogyasztás – rövid videók, néhány perces klipek –, valamint a többképernyős, eszközfüggetlen műsorfogyasztás, ahol a felhasználók már nem egyetlen készülékhez kötődnek, hanem mobilon, tableten vagy okostévén követik kedvenceiket. Különösen a sportközvetítések terén kiemelten fontos a valós idejű elérés, a szurkolók nem akarnak lemaradni egyetlen gólról vagy kulcspillanatról sem, bárhol is legyenek éppen. „Az OnlineTV-vel egyszerre reagálunk a fogyasztói szokások változására és a digitális tartalomfogyasztás új trendjeire. Ma már a rugalmasság, a mobilitás és a gyors elérhetőség számít, a televíziózás élménye ott és akkor kell, hogy elérhető legyen, ahol és amikor az ügyfél igényli. Mi pedig szeretnénk ezt a szabadságot a TARR minőségével összekapcsolni.”