„Soha nem éreztette velem, hogy teher lennék...” - Egy szörnyű baleset tört utat a szerelemnek

Még az egyetemen randiztak egyszer, majd úgy döntöttek, csak barátok maradnak. Egy életre szóló szerelem története, amit nem tönkretett a tragédia, hanem összekovácsolt – közölte a People. Sloan Bowen, férjével, Matt-tel közösen osztja meg különleges történetüket.

Egy életre szóló szerelem, amit nem állított meg a hatalmas tragédia Forrás: Pexels (illusztráció!)

Sloan Bowen férje, Matt inkomplett négyvégtag-bénulásban él, ami azt jelenti, hogy a nyaka egy baleset következtében annyira megsérült, hogy részleges érzés- és akaratlagos mozgásvesztést okozott mind a négy végtagjában és a törzsében. A pár most őszintén mesélt a szerelmük történetéről és arról, miért volt a házasságuk első éve a legnehezebb.

Sloan soha nem éreztette velem, hogy teher lennék és soha nem a fogyatékosságomat látta meg először

— mondja Matt, majd hozzátette, hogy korábbi tapasztalatai alapján hamar világossá vált, hogy a nő lesz az, akivel le szeretné élni az életét.

Sloan Bowen rendkívül hálás azért, hogy ő és férje még nem voltak együtt a bizonyos baleset idején. Amikor még az egyetemen randiztak, eldöntötték, hogy csak barátok maradnak.

Akkoriban is tetszett nekem, de tiszteletben tartottam, hogy csak barátok maradtunk.

Nem sokkal később Matt elutazott tavaszi szünetre Kaliforniába, Sloan pedig egy tragikus hírt kapott: Matt ekkor egy hullámlovaglós balesetet szenvedett és eltörte a nyakát.

Mattet helikopterrel szállították egy utahi kórházba, ahol végül megkezdte a hosszú felépülési útját. Később megtudta, hogy olyan négyvégtag-bénulása van, ami mozgásvesztést okozott mind a négy végtagjában és a törzsében is.

Sloan jó baráthoz híven állandóan látogatta Mattet a kórházban. Amikor megérkezett, Matt édesanyja fogadta, megölelte és megköszönte, hogy eljött. Ezután közölte, hogy neki el kell mennie, mert Matt középiskolás húgáról kellett gondoskodnia — így Sloan a következő nyolc órát egyedül töltötte Mattel. A férfi akkor még nem tudott beszélni, de Sloan ki tudta olvasni a szavakat az ajkairól. Egész nap vele maradt a kórházban: beszélgettek, segített neki enni és innen már történelemmé vált a történetük.