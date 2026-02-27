RETRO RÁDIÓ

E-cigaretta miatt esett kómába egy édesanya

Egy nő majdnem meghalt, miután nem tudta abbahagyni az e-cigaretta használatát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 12:00
kóma e-cigaretta tüdőbetegség

Egy édesanya nyolcéves fiától elkapott egy légúti betegséget, de a betegsége alatt sem hagyta abba az e-cigaretta használatát. A vape miatt az anya tüdeje súlyos károkat szenvedett és a betegség miatt kómába esett.

Az e-cigaretta miatt maradandó károkat szenvedett az anya tüdeje
A betegség és az e-cigaretta miatt majdnem meghalt az anya   Fotó: voronaman / Shutterstock

Az e-cigaretta miatt maradandó károkat szenvedett az anya tüdeje

2025 decemberében Kara Mullins élete örökre megváltozott, amikor nyolcéves fiától elkapott egy betegséget. A négygyermekes anyuka eleinte tipikus influenzás tüneteket tapasztalt, azonban az egészségi állapota a következő néhány napban tovább romlott.

Az amerikai anyát kórházba kellett szállítani, a 49 éves nőt ezután lélegeztetőgépre kapcsolták, és mesterséges kómába helyezték, miközben állapota romlott.

A nő egy hétig eszméletlen maradt, mielőtt felébresztették a kómából, és ekkor tudta meg, hogy egészségügyi problémáinak valószínű oka a vapelés volt. Kara, aki egész életében dohányzott, négy évvel ezelőtt kezdett el vapet használni, „egészségesebb” alternatívaként.

Az anya még betegen sem hagyta abba az e-cigaretta szívását, ami az orvosok szerint jelentősen hozzájárult betegségének súlyosságához. A Johns Hopkins Medicine szakértői szerint, amikor valaki belélegzi az e-cigaretta füstjét, a tüdejét „potenciálisan káros vegyi anyagok” borítják be. 

Az olaj elpárologtatott részecskéi mélyen bejutnak a tüdőbe, és gyulladásos reakciót válthatnak ki. A vírusfertőzés, például az influenza elleni küzdelem során fellépő gyulladással együtt Kara tüdeje extra terhelésnek volt kitéve.

Ha nem használtam volna az e-cigarettát, nem kellett volna átélnem ezt, és nem szenvednék ekkora károkat.

Kara tüdeje maradandó károsodást szenvedett, ezért nehezen tud hosszabb távokat gyalogolni. Ennek ellenére sikerült visszanyernie az önálló légzés képességét, ami korábban orvosai számára is kétségesnek tűnt.

Az anya azért osztja meg történetét, hogy figyelmeztesse az embereket a vape használata során fellépő lehetséges szövődményekre - írja a Ladbible.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu