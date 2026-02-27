E-cigaretta miatt esett kómába egy édesanya

Egy édesanya nyolcéves fiától elkapott egy légúti betegséget, de a betegsége alatt sem hagyta abba az e-cigaretta használatát. A vape miatt az anya tüdeje súlyos károkat szenvedett és a betegség miatt kómába esett.

A betegség és az e-cigaretta miatt majdnem meghalt az anya Fotó: voronaman / Shutterstock

Az e-cigaretta miatt maradandó károkat szenvedett az anya tüdeje

2025 decemberében Kara Mullins élete örökre megváltozott, amikor nyolcéves fiától elkapott egy betegséget. A négygyermekes anyuka eleinte tipikus influenzás tüneteket tapasztalt, azonban az egészségi állapota a következő néhány napban tovább romlott.

Az amerikai anyát kórházba kellett szállítani, a 49 éves nőt ezután lélegeztetőgépre kapcsolták, és mesterséges kómába helyezték, miközben állapota romlott.

A nő egy hétig eszméletlen maradt, mielőtt felébresztették a kómából, és ekkor tudta meg, hogy egészségügyi problémáinak valószínű oka a vapelés volt. Kara, aki egész életében dohányzott, négy évvel ezelőtt kezdett el vapet használni, „egészségesebb” alternatívaként.

Az anya még betegen sem hagyta abba az e-cigaretta szívását, ami az orvosok szerint jelentősen hozzájárult betegségének súlyosságához. A Johns Hopkins Medicine szakértői szerint, amikor valaki belélegzi az e-cigaretta füstjét, a tüdejét „potenciálisan káros vegyi anyagok” borítják be.

Az olaj elpárologtatott részecskéi mélyen bejutnak a tüdőbe, és gyulladásos reakciót válthatnak ki. A vírusfertőzés, például az influenza elleni küzdelem során fellépő gyulladással együtt Kara tüdeje extra terhelésnek volt kitéve.

Ha nem használtam volna az e-cigarettát, nem kellett volna átélnem ezt, és nem szenvednék ekkora károkat.

Kara tüdeje maradandó károsodást szenvedett, ezért nehezen tud hosszabb távokat gyalogolni. Ennek ellenére sikerült visszanyernie az önálló légzés képességét, ami korábban orvosai számára is kétségesnek tűnt.

Az anya azért osztja meg történetét, hogy figyelmeztesse az embereket a vape használata során fellépő lehetséges szövődményekre - írja a Ladbible.