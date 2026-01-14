Odalett az angyali szépségű nő: elrontott műtétek okozták halálát

A 21 éves nő meghalt, miután egészségügyi problémák adódtak a két kozmetikai beavatkozás után. A fiatalnál komplikációk léptek fel a mellplasztikai műtét következtében, ami a páciens életébe került.

Mellplasztikai műtétje után lélegeztetőgépre kellett kapcsolni a fiatal nőt Fotó: Facebook

Rosszul sikerült a mellplasztika, meghalt a páciens

Maria Jose Torres Osorio kórházban hunyt el, miután két kozmetikai beavatkozás után súlyos egészségügyi komplikációkat szenvedett. A 21 éves nő egy kolumbiai magánklinikán esett át mellnagyobbító és hasplasztikai műtéteken.

Maria azonban a műtét után néhány órával súlyos fájdalmat és szédülést kezdett tapasztalni. Egészsége a következő napokban még jobban romlott, és nyolc nappal a műtét után a kolumbiai Neiva kórházába szállították.

Maria előbb szívrohamot kapott, majd állapota gyorsan súlyosbodott, és többszörös szervleállás lépett fel. Öt nappal később az orvosok megállapították, hogy agyhalott, így már nem maradt esély az életének megmentésére. Az orvosi szakvélemények szerint a tragikus állapotot nagy valószínűséggel több létfontosságú szerv elhúzódó oxigénhiánya idézte elő.

A családja kilenc nappal a kozmetikai beavatkozásokat követően meghozta a nehéz döntést, és lekapcsolták azokat az életfenntartó berendezéseket, amelyek addig életben tartották. Ezt követően hivatalosan is megerősítették a fiatal nő halálát.

Az áldozat édesapja szerint a magánklinika sem a műtét előtt, sem azt követően nem nyújtott számukra megfelelő és részletes tájékoztatást. A nő halálának körülményei miatt vizsgálat indult a beavatkozást végző magánklinika ellen - írja a Mirror.