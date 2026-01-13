„A kórházi ágyon feküdtem, és azt hittem, meg fogok halni, amikor megtudtam, hogy nyertem a lottón"

Az 54 éves brit Gail Wood egy méheltávolító műtéten esett át, és a beavatkozás után még üzenetet is küldött szeretteinek, hogy tudassa velük: túlélte az operációt. Majd meghallgatott a mobilján egy hangüzenetet, amelyből kiderült: megnyerte a People’s Postcode Lottó nyereményét, és egy teljes éven át havonta 12 000 font (5,4 millió forint) érkezik majd a bankszámlájára.

A férje azt hitte, hallucinál, pedig megnyerte a lottót (Fotó: Aleona / Shutterstock – Képünk illusztráció)

A kórházi ágyon tudta meg, hogy nyert a lottón

Gail így mesélt az élményről:

Soha, de soha nem számítottam arra, hogy ilyesmit nyerhetek. Ez szó szerint életet megváltoztató dolog. Épp csak kijöttem a műtét utáni megfigyelőből, és arra gondoltam: jobb, ha írok az embereknek, hogy életben vagyok, mert teljesen bebeszéltem magamnak, hogy nem fogom túlélni. Őszintén azt hittem, meg fogok halni. Aztán láttam, hogy van egy hangüzenetem a Postcode Lottery-től, amiben azt mondták, nyertem egy díjat, és már másnap eljönnek az utcánkba

Gail elmondta, hogy azonnal felhívta 56 éves férjét, Jason Woodot, aki eleinte nem hitt neki, mert azt gondolta, felesége a műtét utáni gyógyszerek hatása alatt hallucinál.

Gail és Jason, akinek három gyermeke és öt unokája van, egész életében a tűzoltóságnál dolgozott: Jason a frontvonalban, Gail pedig a háttérben, az irányítóközpontban. Gail kórházból való hazatérésének másnapján bekopogott hozzájuk a lottócsapat.

Ekkor derült ki, hogy Gail és két másik szomszédja is megnyerte a Postcode Lottery „Egy felejthetetlen év” nevű nyereményét a durhami tengerparti faluban, Seaton Carew-ben. Gail azt is elmondta, hogy különösen örül annak, hogy szeptemberben tölti be az 55. életévét, amikor már lehetősége nyílna a nyugdíjba vonulásra.

A hat számjegyű összeg ellenére Gail hangsúlyozta, hogy a pénzt inkább praktikus dolgokra költik, nem hivalkodó luxusra – írja a Mirror.