Orbán Viktor: szükség volt a szégyenzacskóra!
Mókás videóval jelentkezett be Orbán Viktor.
Ahogy azt korábban megírtuk, Orbán Viktor kézbesítette az első Nemzeti Petíciót. A levelet Németh Balázs körzetében adták át, majd a kormányfő egy kis ebédszünetet tartott a Pléh-csárdában, ahol maga is meglepődött, mekkora adagokat adnak.
Rántott hús a Pléh-csárdában. Nem mamutból volt. Azért szükség volt a szégyenzacskóra!
- írja a kormányfő a humoros videóhoz.
