Orbán Viktor: szükség volt a szégyenzacskóra!

Mókás videóval jelentkezett be Orbán Viktor.

Orbán Viktor nemzeti petíció levél

Ahogy azt korábban megírtuk, Orbán Viktor kézbesítette az első Nemzeti Petíciót. A levelet Németh Balázs körzetében adták át, majd a kormányfő egy kis ebédszünetet tartott a Pléh-csárdában, ahol maga is meglepődött, mekkora adagokat adnak.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Rántott hús a Pléh-csárdában. Nem mamutból volt. Azért szükség volt a szégyenzacskóra!

- írja a kormányfő a humoros videóhoz.

 

