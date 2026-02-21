RETRO RÁDIÓ

Robbanásszerű karrierfejlődést jósolnak három csillagjegy számára a csillagok

Munkahelyváltásra, szakmai fejlődésre, akár előléptetésre is számíthatnak. A február végi bolygóállásoknak köszönhetően bizonyos csillagjegyek óriási változást tapasztalhatnak majd meg karrierjükben.

2026.02.21.
2026 februárjának második fele fordulópont lesz a csillagjegyek számára. Néhányan különleges esélyt kapnak az áttörésre a karrierjükben és a mindennapi életükben egyaránt.

Ki lesz a legszerencsésebb csillagjegy február végén?

Vízöntő

Lesznek, akik mernek majd munkahelyet váltani, míg mások elindítják saját projektjüket, amiről régóta álmodoztak. Ezek a változások új távlatokat nyitnak meg és sikert hoznak. A lényeg, hogy ne féljünk belépni az ismeretlenbe.

Oroszlán

Az Oroszlánok a szakmai megújulás időszakába lépnek. A nehézségek elkezdenek elhalványulni, és váratlan lehetőségek nyitják meg az utat egy előléptetés vagy egy új projekt előtt. Néhányan végre olyan területre válthatnak, amely valóban megfelel az ambícióiknak.

Szűz

A Szüzek számára a megtisztulás és a nagy ugrásra való felkészülés időszaka közeleg. Képesek lesznek elengedni a túlzott perfekcionizmust a munkahelyükön, javítani a környezetükön, sőt, még a megítélésüket is felfrissíteni. Mindez a szakmai életben bekövetkező sorsdöntő változásokra való felkészülés, amelyek különösen tavasszal lesznek észrevehetőek.

