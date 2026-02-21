Orbán Viktor elárulta: erre számítson mindenki!
Egy híres filmből idézett.
A Gyűrűk Ura idézettel zárta a napot a miniszterelnök.
Jöttünkre 50 nap múlva, jobboldalról számítsatok!
- utalt arra Orbán Viktor, hogy április 12-én a választások napján a Fidesz lesz a biztos választás.
