Így fogadták Szentendrén Orbán Viktort

Országjárást tart a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 20:38
orbán viktor fidesz miniszterelnök

A Fidesz a biztos választás! Szentendrén is.

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott képéhez. A felvételen tisztán látszik, hogy Szentendrén is telt ház várta a miniszterelnököt. Hiszen ott is tudják, hogy a Fidesz az egyetlen párt, aki a jólétet eddig is megteremtette, és ezután is csak ők lesznek a biztos választás, akik még a háborúra is nemet tudnak mondani.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
