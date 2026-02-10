Így fogadták Szentendrén Orbán Viktort

A Fidesz a biztos választás! Szentendrén is.

- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott képéhez. A felvételen tisztán látszik, hogy Szentendrén is telt ház várta a miniszterelnököt. Hiszen ott is tudják, hogy a Fidesz az egyetlen párt, aki a jólétet eddig is megteremtette, és ezután is csak ők lesznek a biztos választás, akik még a háborúra is nemet tudnak mondani.