Így fogadták Szentendrén Orbán Viktort
Országjárást tart a miniszterelnök.
A Fidesz a biztos választás! Szentendrén is.
- írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott képéhez. A felvételen tisztán látszik, hogy Szentendrén is telt ház várta a miniszterelnököt. Hiszen ott is tudják, hogy a Fidesz az egyetlen párt, aki a jólétet eddig is megteremtette, és ezután is csak ők lesznek a biztos választás, akik még a háborúra is nemet tudnak mondani.
