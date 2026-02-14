Ez az ételtípus segíthet a vastagbélrák megelőzésében

A vastagbélrák halálozási esélye világszerte növekszik. Kialakulásának meggátolásában fontos szerepet játszik a megfelelő étkezés, azonban van egy ételtípus, amely jobban hozzájárul a rák kialakulásának megakadályozásában.

A magas rost bevitel az egyik legjobb módja a vastagbélrák megelőzésének

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A vastagbélrák egyre több áldozatot szed világszerte

Mivel a vastagbélrákos esetek száma világszerte folyamatosan emelkedik, a szakértők szerint egy bizonyos típusú étel kulcsfontosságú szerepet játszik a kockázat csökkentésében. A rákról bebizonyosodott, hogy bármikor, bárkinél kialakulhat. Sajnos a halálozási arány emelkedésének egyik oka, hogy a betegséget gyakran összetévesztik más betegségekkel, például az irritábilis bél szindrómával vagy emésztési zavarokkal.

Régóta ismert, hogy az étkezésünk döntő hatással van testünk egészségére, de a bélrák kockázatának csökkentéséhez nem elég napi egy almát megenni. Mivel azonban az alma kiváló rostforrás, azon rosttartalmú ételek közé tartozik, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a bél egészségének megőrzésében.

A szakértők biztosak abban, hogy a magas rosttartalmú étrend, beleértve a teljes kiőrlésű gabonaféléket, segíthet csökkenteni a vastagbélrák kockázatát, ami azt jelenti, hogy be kellene építenünk az étrendünkbe olyan ételeket, mint a teljes kiőrlésű tészta és kenyér, gyümölcs, zöldség, bab és lencse.

Ahogy a Dokik című sorozatból is megtudhattuk, minden a székletünkre vezethető vissza, és a magas rosttartalmú étrend a legjobb módja annak, hogy minden rendben működjön odabent. A rostok segítenek abban, hogy gyakrabban ürítsünk, és csökkentik a bélben található káros vegyi anyagok mennyiségét, ami viszont segít a bél sejtjeinek egészségesebb állapotban maradni, és csökkenti a daganatok kialakulásának esélyét. A reggeli a nap legfontosabb étkezése, és a magas rosttartalmú reggeli még jobb, mert segít abban, hogy hosszabb ideig érezzük magunkat telinek. A Cancer Research UK szerint a brit kormány által ajánlott rostmennyiség napi 30 mg. Egyéb magas rosttartalmú ételek közé tartoznak a paszternák, a borsó, a brokkoli, a héjas sült burgonya, az alacsony cukor- és sótartalmú sült bab, valamint a sózatlan diófélék és magvak.