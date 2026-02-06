Fővám téri vásárcsarnok: így változott az évek alatt Budapest egyik legnyüzsgőbb helyszíne

A Fővám téri vásárcsarnok 1897. február 6-án nyitotta meg kapuit, amely a Duna-part legfontosabb közösségi tereinek és turisztikai célpontjainak egyike a mai napig. A Fővám tér Budapest belvárosának egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol a népszerű Központi Vásárcsarnok, más néven a Nagyvásárcsarnok épülete áll.

A Fővám téri vásárcsarnok központi épülete az 1900-as évek közepe táján. Fotó: Fortepan/ National Archives, Washington, USA, RG151 FC

A vásárcsarnok története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza, amikor a városvezetés a korszerű élelmiszerellátás érdekében fedett piacokat hozott létre.

A csarnokot Pecz Samu tervezte és az épület azóta nemcsak piac, hanem Budapest egyik legismertebb műemléke is. Neogótikus-eklektikus homlokzatával és tágas belső tereivel a város arculatának meghatározó része.

A Fővám téri vásárcsarnok napjainkban

A vásárcsarnok a helyiek és a turisták számára egyaránt nélkülözhetetlen találkozóhely lett, ahol napjainkban is a földszinten friss zöldséget, gyümölcsöt, húsárut, tejtermékeket és fűszereket kínálnak a kereskedők. Az emeleti szinteken ínyenc falatok és helyi specialitások várják az érdeklődőket. A klasszikus lángostól kezdve a magyar gasztronómia sokszínűségéig. A csarnok nemcsak piac, hanem olyan közösségi tér is, ahol a városi élet ritmusa igazán érezhetővé válik, ugyanis itt beszélgetnek a vásárlók, találkoznak a barátok, és érezni lehet Budapest pezsgő mindennapjait.

A Fővám téri vásárcsarnok napjainkban egyszerre őrzi a hagyományt és alkalmazkodik a modern városi élethez, miközben továbbra is a főváros egyik legélőbb, legszínesebb találkozópontja marad.

A Fővám téri vásárcsarnokról készült képgalériánkat itt tudod megnézni: