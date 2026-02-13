Orbán Viktor: A szombati biztos választás
Itt tudod nyomon követni Orbán Viktor beszédét.
Orbán Viktor február 14-én, 11 órakor tartja meg szokásos évértékelő beszédét. Az eseményt a kormányfő Facebook-oldalán is lehet élőben követni.
Évértékelő. A szombati biztos választás. 11 órakor élőben a Facebook oldalamon
- írja a miniszterelnök közösségi oldalán.
