Ezek a legérzékenyebb csillagjegyek – az asztrológus szerint

A szakértők szerint 4 születési hónap van, amelyekben a legérzékenyebb lelkek születnek. Ha ezek közül a négy hónap közül valamelyikben születtél, akkor nagyon érzékeny lelkületű vagy. Ezek a csillagjegyek a legérzékenyebbek.

Vannak, akik érzékenyebbek másoknál. A nagyon érzékeny emberek élesen érzékelik a hangulatváltozásokat, és a sorok között is olvasni tudnak, így észreveszik azokat az érzelmi árnyalatokat is, amelyek gyakran észrevétlenek maradnak. Bár modern világunkban a sebezhetőséget gyengeségnek tekintik, ezek az emberek nem gyengék, hanem éles érzékűek, intuitívak és mélyen emberségesek. Az érzékeny emberek gyakran hallják, hogy „túl sok” vagy „túl érzelmes”ek. Az érzékenység azonban nem hiba, hanem erősség, amely mélyebb kapcsolatokat, nagyobb empátiát és az élet jobb megértését teszi lehetővé.

Ez a 4 hónap szülötte és a hozzátartozó csillagjegyek a legérzékenyebbek

Február

A februárban születettek mély gondolkodókként, csendes megfigyelőkként és természetes empatákként ismertek. A februári lelkek gyakran érzik magukat félreértettnek, nem azért, mert nem tudják kifejezni magukat, hanem mert gondolatuk és érzelmeik sokkal mélyebbek, mint amit a legtöbb beszélgetés megenged. Akár excentrikus Vízöntők, akár álmodozó Halak, hajlamosak a mindennapi élet felszíne alatt élő világban élni. Mivel könnyen magukba szívják mások hangulatát, néha anélkül, hogy észrevennék, érzelmileg kimerülhetnek. Legjobb formájukban együttérző látnokok, akik mélyen törődnek az emberiséggel, az igazságossággal és az emberek láthatatlan küzdelmeivel.

Június

A júniusban születettek érzelmileg intelligensek és hihetetlenül intuitívak, legyenek akár dualisztikus Ikrek vagy érzelmes Rákok. Minden érzelmet, örömöt, csalódást, szerelmet és veszteséget intenzíven éreznek. Érzékenységük gyakran abban nyilvánul meg, hogy mennyire törődnek az életükben szereplő emberekkel. Számukra fontosak a szavak, a hangnem és az energia. Egy apró megjegyzés napokig megmaradhat a fejükben, nem bizonytalanságból, hanem azért, mert ösztönösen elemzik az érzelmi jelentést. A júniusi lelkek gondoskodóak és melegszívűek, de ahhoz, hogy igazán boldoguljanak, érzelmi biztonságra van szükségük.