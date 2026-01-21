Ez a szín hozza meg a szerencséd születési hónapod alapján

Az a szín, ami szerencsét hoz neked az nem állandó. Nagyban befolyásolja, hogy mit tartogatnak a csillagok és a bolygók 2026-ban. Az asztrológusok már egyöntetűen arról beszélnek, hogy nagy változásokat várhatunk el ettől az évtől. Ezeknek a változásoknak az irányításához pedig remek segítség lehet a színmágia. Most segítünk, hogy a születési hónapod alapján, mely szín fog neked szerencsét hozni 2026-ban.

2026-ben elmondjuk melyik színt használd születési hónapod szerint / Fotó: Freepik - illusztráció

Egy szakértő asztrológus megosztotta a legszerencsésebb színt minden születési hónap számára 2026-ban, ezzel a színvarázslatot hozva az újévbe.

Ez a 2026-os szerencse színed a születési hónapod alapján

Január – Rózsaszín

A januárban születettek 2026-ban azt fogják tapasztalni, hogy a szerelem központi fókuszba kerül. Az év elején a Vénusz kapcsolódik a Naphoz és a Marshoz, jelezve egy új romantikus kapcsolat kezdetét. Januárnak működnie kell a rózsaszín színnek, amely a Vénusszal, a szerelem bolygójával kapcsolatos. Ennek az árnyalatnak a befogadása segíthet felébreszteni a szívből jövő érzelmeket, és növelni az önbizalmadat a romantikus céljaid elérésében.

Február – Sárga

Az első Merkúr retrográd 2026-ban február 26-án kezdődik, és március 20-ig tart. Néha nehéz lehet kommunikálni ebben az évben, de ne aggódj – a sárga lesz a színed, hogy jobban ki tudd fejezni magad. 2026-ban a februárban születettek leginkább a sárga színre támaszkodhatnak, különösen a társadalmi életükben.

Március – Zöld

A zöld szín a változást és a fejlődést szimbolizálja, amely 2026-ban is megtapasztalható, ha márciusban születtél. A március 3-i holdfogyatkozás, valamint a Nap március 20-án a Kos burcába lépése, megalapozzák a következő év jelentős fejlődését. Idén határozott lépéseket teszel, és jobbá alakítod az életedet, összhangban ezzel a gazdag színnel.

Április – Piros

Áprilisban rengeteg bolygó van a Kosban. Ezért a szenvedély színe, a piros a legjobb választás az áprilisban születetteknek. Te egy inspiráló és szenvedélyes ember vagy. 2026-ban összhangban fogsz állni ezekkel az energiákkal, hogy azt csináld, amiért lelkesedsz.