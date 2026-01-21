Ez a szín hozza meg a szerencséd születési hónapod alapján
Az a szín, ami szerencsét hoz neked az nem állandó. Nagyban befolyásolja, hogy mit tartogatnak a csillagok és a bolygók 2026-ban. Az asztrológusok már egyöntetűen arról beszélnek, hogy nagy változásokat várhatunk el ettől az évtől. Ezeknek a változásoknak az irányításához pedig remek segítség lehet a színmágia. Most segítünk, hogy a születési hónapod alapján, mely szín fog neked szerencsét hozni 2026-ban.
Egy szakértő asztrológus megosztotta a legszerencsésebb színt minden születési hónap számára 2026-ban, ezzel a színvarázslatot hozva az újévbe.
Január – Rózsaszín
A januárban születettek 2026-ban azt fogják tapasztalni, hogy a szerelem központi fókuszba kerül. Az év elején a Vénusz kapcsolódik a Naphoz és a Marshoz, jelezve egy új romantikus kapcsolat kezdetét. Januárnak működnie kell a rózsaszín színnek, amely a Vénusszal, a szerelem bolygójával kapcsolatos. Ennek az árnyalatnak a befogadása segíthet felébreszteni a szívből jövő érzelmeket, és növelni az önbizalmadat a romantikus céljaid elérésében.
Február – Sárga
Az első Merkúr retrográd 2026-ban február 26-án kezdődik, és március 20-ig tart. Néha nehéz lehet kommunikálni ebben az évben, de ne aggódj – a sárga lesz a színed, hogy jobban ki tudd fejezni magad. 2026-ban a februárban születettek leginkább a sárga színre támaszkodhatnak, különösen a társadalmi életükben.
Március – Zöld
A zöld szín a változást és a fejlődést szimbolizálja, amely 2026-ban is megtapasztalható, ha márciusban születtél. A március 3-i holdfogyatkozás, valamint a Nap március 20-án a Kos burcába lépése, megalapozzák a következő év jelentős fejlődését. Idén határozott lépéseket teszel, és jobbá alakítod az életedet, összhangban ezzel a gazdag színnel.
Április – Piros
Áprilisban rengeteg bolygó van a Kosban. Ezért a szenvedély színe, a piros a legjobb választás az áprilisban születetteknek. Te egy inspiráló és szenvedélyes ember vagy. 2026-ban összhangban fogsz állni ezekkel az energiákkal, hogy azt csináld, amiért lelkesedsz.
Május – Ibolya
A Plútó retrográdja, amely május 6-án érkezik a Vízöntőbe, arra kér, hogy megértsd az érzelmeidet, hogy fejlődni tudjál. Ez különösen fontos, hiszen a hónap május 1-jén a Skorpióban megjelenő teliholddal kezdődik, és május 18-án a Vénusz a Rákba úszik, mindkettő arra ösztönöz, hogy hallgass az intuícióidhoz. Az ibolya szín összhangban lesz a májusban születettek mélyebb, intenzív érzéseivel. Ezen személyek 2026-ban mindenekelőtt hallgassanak a belső hangjukra.
Június – Indigo
A gyógyító kentaur június 19-én lép be a Bikába, a Merkúr visszafelé indulása június 29-én, és a Jupiter június 30-án az Oroszlán bolygóba való átlépése a júniusban születettek bölcsességének az időszakát jelenti. Extra gondoskodásra és az univerzum védelmére lesz szükséged, így az indigo tökéletes szín a szerencsére 2026-ban.
Július – Fehér
A Neptunusz és a Szaturnusz a születési hónapod alatt retrográl, befolyásolva, hogy az új tudás alapján hozz döntéseket, és tanulj a múltbeli hibákból. Ahogy elengeded a megszokást és újrakezded 2026-ban, a fehér szín segíteni fog, hogy a júliusban született emberek elkötelezetten lépjenek tovább.
Augusztus – Fekete
Az Oroszlán teljes napfogyatkozása és a Halak részleges holdfogyatkozása a születési hónapban intenzív átalakulást hoz. Egy védő szín, mint a fekete, 2026-ban előnyös lesz, mivel segít megelőzni a spirituális problémákat és a külső baleseteket. Ez a szín minden kozmikus kárt elhárít.
Szeptember – Narancssárga
Az Uránusz retrográd az Ikrek régiójában a születési hónapod alatt kezdődik, váratlan növekedést hozva az irányodba. Szükséged lesz egy nyugalmas pillanatra a viharban, ami miatt a narancs remek szín a megnyugváshoz és a megkönnyebbüléshez. A narancs szín segít a szeptemberben születetteknek megtalálni kreatív, reményteljes nyugalmi pontjukat a viharos időkben.
Október – Szürke
A Vénusz retrográd a Skorpióban, a Merkúr retrográd a Skorpióban a születési hónapod alatt érkeznek. Az októberben születetteknek 2026-ban be kell tartaniuk a határokat, így a szürke a legjobb szín, hogy emlékeztessenek arra, hogy maradj a saját határaidon belül. Ez az árnyalat arra ösztönöz, hogy a saját poharad megtöltésére koncentrálj, és bízz az intuícióidban, ahelyett, hogy kimerítenéd magad.
November – világoskék
A telihold az Ikrekben, majd a Mars novemberi belépése a Szűzbe tisztaságot hoz. A világoskék egy olyan szín, amely arra ösztönöz, hogy produktívan fejezd ki magad. Használd ezt a színt arra, hogy az év során megerősítsd a kapcsolataidat és segíts orvosolni a múltbeli problémákat.
December – Magenta
Bár a Jupiter retrográd a hónapban kezdődik, 2026 utolsó hónapja összességében a boldogság és az ünnepség időszaka. Dolgozz a magentával, hogy több bőséget, szerencsét és személyes beteljesülést hozz létre az elkövetkező év során. Képességeidet és erősségedet felerősítve ez a szín tízszeresen erősíti fel a vágyaidat.
