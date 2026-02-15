Lehetetlen IQ-teszt: kizárt, hogy megtaláld a hibát!

Valami nagyon nincs rendben a lent látható jelenetben. Ha elég éles a szemed, és magas intelligenciával áldott meg a sors, csak akkor fedezheted fel a hibát. Ha mindez 21 másodpercen belül sikerül, akkor bizony kivételesen szemfülesnek mondhatod magad. Íme az IQ-teszt.

Egy lehetetlennek tűnő IQ-tesztet hoztunk el / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A keresd meg a képen a hibát típus feladványok egyébként már régóta léteznek. Ezen típusú rejtvények könnyed szórakozásnak tűnhetnek, de ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a pszichológián és elmén alapuló kutatásokhoz. Az agy képességét vizsgálják, különböző jelenetek, ellentmondások kapcsán.

Így lehet ezeknek a rejtvényeknek a megoldása a mindennapi életben hasznos, hiszen segítenek abban, hogy könnyebben kiszúrjuk a hibákat, és fokozatosan javítsuk a megfigyelő képességünket.

Az alábbi képen egy békés jelenet látható, ahol egy fiú epret szed a kertjében. Első pillantásra semmi sem tűnik szokatlannak. De a képen egy olyan hiba rejtőzik, ami arra utal, nem a valóságot látjuk.

Íme az IQ-teszt:

Megoldás: Az eper nem bokron nő.

(VIA)