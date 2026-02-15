RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen IQ-teszt: kizárt, hogy megtaláld a hibát!

Egy jelenetet tárunk olvasóink elé, de nem mindenki fog rájönni a megoldásra. Ez a lehetetlen IQ-teszt a többségen kifog.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.02.15. 12:00
teszt jelenet iq teszt

Valami nagyon nincs rendben a lent látható jelenetben. Ha elég éles a szemed, és magas intelligenciával áldott meg a sors, csak akkor fedezheted fel a hibát. Ha mindez 21 másodpercen belül sikerül, akkor bizony kivételesen szemfülesnek mondhatod magad. Íme az IQ-teszt.

iq-teszt
Egy lehetetlennek tűnő IQ-tesztet hoztunk el / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A keresd meg a képen a hibát típus feladványok egyébként már régóta léteznek. Ezen típusú rejtvények könnyed szórakozásnak tűnhetnek, de ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a pszichológián és elmén alapuló kutatásokhoz. Az agy képességét vizsgálják, különböző jelenetek, ellentmondások kapcsán.

Így lehet ezeknek a rejtvényeknek a megoldása a mindennapi életben hasznos, hiszen segítenek abban, hogy könnyebben kiszúrjuk a hibákat, és fokozatosan javítsuk a megfigyelő képességünket.

Az alábbi képen egy békés jelenet látható, ahol egy fiú epret szed a kertjében. Első pillantásra semmi sem tűnik szokatlannak. De a képen egy olyan hiba rejtőzik, ami arra utal, nem a valóságot látjuk.

Íme az IQ-teszt: 

Megoldás: 

Az eper nem bokron nő. 

(VIA)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu