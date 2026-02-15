Lehetetlen IQ-teszt: kizárt, hogy megtaláld a hibát!
Egy jelenetet tárunk olvasóink elé, de nem mindenki fog rájönni a megoldásra. Ez a lehetetlen IQ-teszt a többségen kifog.
Valami nagyon nincs rendben a lent látható jelenetben. Ha elég éles a szemed, és magas intelligenciával áldott meg a sors, csak akkor fedezheted fel a hibát. Ha mindez 21 másodpercen belül sikerül, akkor bizony kivételesen szemfülesnek mondhatod magad. Íme az IQ-teszt.
A keresd meg a képen a hibát típus feladványok egyébként már régóta léteznek. Ezen típusú rejtvények könnyed szórakozásnak tűnhetnek, de ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a pszichológián és elmén alapuló kutatásokhoz. Az agy képességét vizsgálják, különböző jelenetek, ellentmondások kapcsán.
Így lehet ezeknek a rejtvényeknek a megoldása a mindennapi életben hasznos, hiszen segítenek abban, hogy könnyebben kiszúrjuk a hibákat, és fokozatosan javítsuk a megfigyelő képességünket.
Az alábbi képen egy békés jelenet látható, ahol egy fiú epret szed a kertjében. Első pillantásra semmi sem tűnik szokatlannak. De a képen egy olyan hiba rejtőzik, ami arra utal, nem a valóságot látjuk.
Íme az IQ-teszt:
Megoldás:
Az eper nem bokron nő.
