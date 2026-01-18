RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen IQ-teszt, csak a legokosabbak jönnek rá a megoldásra

Ha megtudod oldani kivételesen okos vagy. Zseniális IQ-tesztet hoztunk el nektek.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 17:30
iq feladvány teszt matematikai feladvány

Ha meg tudod oldani ezt a matematikai feladványt, akkor az IQ-d 140 felett van. Teszteld most a problémamegoldó képességeidet és intelligenciádat ezzel az IQ-teszttel!

Zseniális IQ-tesztet hoztunk
Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A lenti képen egy matematikai feladványt mutatunk be az olvasóknak. A feladat, hogy megold ezt a matematikai feladványt, és megtaláld a hiányzó értéket.
Ez az agytorna teszteli az analitikus és logikai gondolkodási képességeidet. Csak a zsenik tudják megoldani a matematikai feladványt könnyedén.

Sikerült megoldanod a matematikai feladványt?

Gratulálunk azoknak az olvasóknak, akik megtalálták a hiányzó számot. Nektek van a legélesebb agyatok. Azok, akik nem találták meg a hiányzó számot a matematikai feladványban, rendszeresen gyakorolniuk kell az ilyen feladatok megoldását. Most nézd meg a megoldást.

Íme az IQ-teszt megoldása:

A képen azt látjuk, hogy

23 + 1 = 21

És 54 + 6 = ??

A megoldás logikája a következő:

23 + ( 1*-2 ) = 21

Hasonlóképpen,

54 + ( 6 * -2 ) = 42

 

 

