Lehetetlen IQ-teszt, csak a legokosabbak jönnek rá a megoldásra
Ha megtudod oldani kivételesen okos vagy. Zseniális IQ-tesztet hoztunk el nektek.
Ha meg tudod oldani ezt a matematikai feladványt, akkor az IQ-d 140 felett van. Teszteld most a problémamegoldó képességeidet és intelligenciádat ezzel az IQ-teszttel!
A lenti képen egy matematikai feladványt mutatunk be az olvasóknak. A feladat, hogy megold ezt a matematikai feladványt, és megtaláld a hiányzó értéket.
Ez az agytorna teszteli az analitikus és logikai gondolkodási képességeidet. Csak a zsenik tudják megoldani a matematikai feladványt könnyedén.
Sikerült megoldanod a matematikai feladványt?
Gratulálunk azoknak az olvasóknak, akik megtalálták a hiányzó számot. Nektek van a legélesebb agyatok. Azok, akik nem találták meg a hiányzó számot a matematikai feladványban, rendszeresen gyakorolniuk kell az ilyen feladatok megoldását. Most nézd meg a megoldást.
Íme az IQ-teszt megoldása:
A képen azt látjuk, hogy
23 + 1 = 21
És 54 + 6 = ??
A megoldás logikája a következő:
23 + ( 1*-2 ) = 21
Hasonlóképpen,
54 + ( 6 * -2 ) = 42
