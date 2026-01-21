RETRO RÁDIÓ

IQ-teszt: a legokosabb emberek 1 százalékba tartozol, ha megfejted

Különleges fejtörőt hoztunk el. Ez az IQ-teszt egy optikai illúzión alapul így még nehezebb rájönni a megoldásra.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.21. 15:00
optikai illúzió teszt iq

Készen állsz, hogy próbára tedd a megfigyelőképességedet? A mai fejtörőnkben egy fordított 49-es számsorozatot láthatsz. Ez az optikai illúzión alapuló IQ-teszt a látásodat teszteli, és 7 másodpercen belül meg kell találnod a fordított 94-et. Próbálkozz bátran, és sok szerencsét ehhez az optikai illúzión alapuló kihíváshoz!

IQ-teszt
IQ-teszt a legokosabbaknak / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ha tehát úgy gondolod, hogy az IQ-d magasabb, 140 akkor egészen biztosan hamar rájössz a megoldásra. meg tudod találni a fordított 94-et ebben a 49-et ismétlő, zavarba ejtő módon 7 másodpercen belül?

Íme az IQ-teszt:

Mi az optikai illúzió?

Az optikai illúzió egy vizuális jelenség, amely becsapja a látásunkat, és teszteli a vizuális érzékelésünket. Az ilyen típusú illúziók kihívást jelentenek a kognitív képességeink számára, és próbára teszik az agyunk működését. Ezeket az illúziókat kifejezetten úgy tervezik, hogy a vizuális észlelésre és felismerési készségekre összpontosítsanak. Az ilyen optikai illúziók megoldásához csupán koncentrációra és a képekre való fókuszálásra van szükség.

A megoldást ide kattintva tekintheted meg. 

 

