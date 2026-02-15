Agytréninggel csökkenthető a demencia kialakulása

A demencia csökkenését vizsgálták, egy évtizedeken át tartó kutatás keretében. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogyan hat az agyra egy tréning, és mennyire számít a demenciánál.

A demencia rengeteg idős embert érint

Fotó: Freepik

A demencia ellensége az agytréning

Évtizedekig tartó kutatással bizonyítják a szakértők, hogy az agytréning csökkentheti a demencia kockázatát. Az 1990-es évek végén közel 3000 idős felnőtt bevonásával indult ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) tanulmány azt vizsgálta, hogy az agytréning, milyen hatással van a gondolkodásra és a memóriára.

A vizsgálat kezdetén 65 és 94 év közötti résztvevőket véletlenszerűen csoportokba osztották, és 10 edzésen vettek részt, amelyek a memóriára, a gondolkodásra vagy a feldolgozási sebességre összpontosítottak. A 60–75 perces edzéseket hat héten keresztül tartották. Egy másik véletlenszerűen kiválasztott csoport 11 hónap, majd 35 hónap után „frissítő” edzést kapott az első alkalom után.

Egy nemrégiben végzett után követési tanulmány megállapította, hogy azok a résztvevők, akik kognitív sebességtréninget kaptak, valamint néhány évvel később egy után követési tréninget, 25 százalékkal kisebb valószínűséggel lettek demenciások a következő két évtizedben.

Ez az egyik első eredmény a kísérletből, amely bizonyítja, hogy „bármilyen beavatkozás, legyen az kognitív tréning, agytornázás, testmozgás, étrend vagy gyógyszeres kezelés, csökkentheti az Alzheimer-kór és a kapcsolódó demenciák előfordulását – állítják a Floridai Egyetem Közegészségügyi és Egészségügyi Szakmai Karának vezető kutatói.

Az eredményeket az Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions című folyóiratban tették közzé.

Kezdeti eredményeink azt mutatták, hogy a képzés után akár 10 évvel is érezhetőek voltak a különböző képzési programok előnyei, a résztvevők kevesebb nehézséget jelentettek a mindennapi tevékenységek végzésében, és kevesebb közlekedési baleset történt. Ezek a 20 éves eredmények erősen arra utalnak, hogy a kognitív képzésben való részvétel nem ártalmas, és jelentős előnyökkel járhat.

– mondta a kutató.