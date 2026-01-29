Bruce Willis nem is tudja, hogy demenciája van? Drámai vallomást tett a felesége

Emma Heming Willis szerint férje, Bruce Willis „sosem rakta össze a képet” betegségét illetően. 47 éves Emma friss híreket osztott meg a Cameron Oaks Rogers-el való beszélgetésében a Conversations with Cam podcast január 28-i epizódjában férje küzdelméről, és elárulta, hogy Bruce soha, de soha nem volt tudatában helyzetének.

Bruce Willis sosem volt tisztába betegségével? Fotó: AFP

Bruce Willis sosem volt tisztába betegségével?

Emma ezt mondta a 70 éves Bruce-ról: „Azt hiszem, ez a dolog áldása és átka egyben: hogy ő sosem kötötte össze a pontokat, nem jött rá, hogy ebben a betegségben szenved. Én pedig ennek nagyon örülök. Tényleg boldog vagyok, hogy nem tud róla” - idézi a szavait a People.

Bruce anoszognóziában szenved, amely egy olyan állapot, melyben az agy nem ismeri fel az egészségügyi problémát, amely gyakori a mentális betegeknél. Emma azt mondta ez az az állapot, amikor az agy nem tudja, mivel küzd.

Az akció filmek hollywoodi sztárjánál 2023-ban frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. Ez az agyi rendellenességek egy csoportja, amelynél az agy frontális és temporális lebenyének sorvadása következik be, ezzel beszédzavarokat, érzelmi problémákat és személyiségváltozásokat okozva.

Egyéb tünetek közé tartozhat a motoros készségek elvesztése és a járási-, nyelési problémák. Emma szerint Bruce még nagyon is jelen van a testében, ahogy férj demenciája előrehalad, úgy családja is vel együtt halad előre.

Az ember megtanul alkalmazkodni

- mondta Emma.