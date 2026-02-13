Szentkirályi Alexandra: A Nagy Ő csak biztos választás lehet
Szentkirályi Alexandra videóját te sem bírod ki nevetés nélkül. A Nagy Ő bőrébe bújt a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
„A nagy ő csak biztos választás lehet.” - írja Szentkirályi Alexandra legújabb, humoros Facebook videójában.
A biztos választás pedig biztosan nem a brüsszeli háborús út, Ukrajna pénzelése és a megszorítások. A biztos választás, a magyar út. A béke útja, az adócsökkentések útja, az olcsó rezsi útja. Áprilisban, a Fidesz a biztos választás
– tette hozzá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
