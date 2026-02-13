RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera

A budapesti Fidesz elnöke rávilágít a Tisza vezér kétarcúságára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 14:32
A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a legfrissebb Magyar Péter-féle botrány kapcsán posztolt a Facebook-oldalán. Bejegyzésében a Tisza vezér kétarcúságára világít rá Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Vannak helyzetek, amik mindent elárulnak egy ember valódi jelleméről: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera. Kezdjük az elején: milyen miniszterelnök-jelölt az, aki ismeretlenül becsörtet hajnalban egy idegen lakásba, egy kétes házibuliba?

– írja bejegyzése elején Szentkirályi Alexandra. Majd mélyebbre megy:

Milyen férfi az, aki miközben már új barátnővel parádézik, a háttérben még az előzővel dorbézol? Ez a kettős játék, ez a sunyi taktikázás a legszemélyesebb szinten mutatja meg kétarcúságát. Aki a magánéletében ilyen gátlástalanul árulja el a bizalmat, attól mit várhatunk az ország élén?

Ezután így folytatja a budapesti Fidesz elnöke: „A felelős vezető látszata nála csak egy politikai termék, amit bármikor eldob, ha már nem szolgálja az érdekét. És a legriasztóbb pont: Magyar Péter saját maga ismerte be, hogy abban a lakásban kábítószert látott. Ilyenkor bármelyikünk azonnal sarkon fordulna és távozna. Egy ország vezetésére vállalkozó politikus pedig azonnal feljelentést tesz. Ő viszont maradt, délig. Nem tett feljelentést, nem határolódott el – mert otthon érezte magát ebben a közegben. Csak két évvel később kezdett «drogos buliról» beszélni, amikor már nem volt hova hátrálnia.”

Majd felteszi a költői kérdést: 

Hogy bízhatnánk bármilyen komoly döntést egy ilyen zavaros, kiszámíthatatlan figurára? És miközben ő itthon a saját botrányaiba gabalyodik, brüsszeli gazdái éppen most szavaztak meg egy újabb 90 milliárd dolláros csomagot Ukrajnának, hitelből, az európai emberek kárára.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztet: „Vegyük észre: egy ilyen ember soha nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, mert a saját életében sem képes meghúzni a legelemibb határokat sem. A több mint 1000 éves hazánknak és tizenötmillió magyarnak nem egy kontrollvesztett éjszakai kalandorra, hanem józan, erős, tapasztalt vezetőre van szüksége. Mint Orbán Viktor. Aki a napokban is Európa összes vezetőjével tárgyalva védte meg a magyar érdekeket, jövő héten pedig Donald Trumphoz utazik a Béketanács ülésére.”

Végül így zárja sorait: „Ennyire még soha nem volt egyszerű a döntés. A veszélyek korában a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor!”

Nézd meg Szentkirályi Alexandra videóját!

 

