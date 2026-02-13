Újra lelepleződött Magyar Péter hazug képmutatása! Teljesen más életet él, mint amit mutat

Magyar Péter exei már több alkalommal is felhívták az emberek figyelmét, hogy a Tisza Párt elnöke nem az, akinek mutatja magát. Miközben remek érzéke van ahhoz, hogy miként tudja ismeretlenek számára eladhatóvá tenni magát, addig azok, akik jól ismerik, már tudják, hogy a valós énje mérföldekre van a képmutató, bájolgó énjétől.

Vogel Evelin (Magyar Péter mellett az autóban) is nyíltan beszélt arról korábban, hogy a Tisza Párt elnöke teljesen másmilyen, mint aminek mutatja magát (Fotó: Magyar Nemzet)

A mindenki számára egyértelmű bizonyítékot Magyar Péter legelőször 2024 júniusában szolgáltatta, amikor egy belvárosi luxus-szórakozóhelyen botrányosan viselkedett: részegre itta magát, majd az ő korához nem illő módon nagyon fiatal lányokkal táncolt, egyiküknek például a lába között mászott át. A jelenetsort többen kamerázták, ami nem tetszett Magyarnak, ezért agresszív lett, erőszakkal elvette egyikük telefonját, majd miután a biztonságiak a nyakánál fogva kivezették a helyről, a Dunába dobta a lopott telefont. Tette ezt mindazért, hogy a provokatív videók soha ne kerüljenek nyilvánosságra.

A Tisza Párt elnökét azóta sem lehet a történtek miatt felelősségre vonni, mivel a brüsszeli főnökei rendre megvédik, és nem engedik, hogy elvegyék a mentelmi jogát.

Magyar Péter a történtek után azonnal mentegetőzni kezdett, és egyben megígérte, hogy ez volt az utolsó, soha többé nem fogja magát ilyen helyzetbe hozni. Ehhez képest alig telt el egy hónap, és már számára idegenekkel által rendezett házi bulin volt, ahol

a saját elmondása szerint az alkohol mellett drog is volt. Őt azonban ez nem zavarta, a helyszínt ennek ellenére sem hagyta el!

És ki tudja, hogy 2024. augusztusa óta hány botrányos bulin vett még részt, amiről egyelőre nem számolt be senki. Magyar Péter tehát a követőinek megsüti a nagymamája kedvenc receptjét, miközben a valóságban az ajtónak löki a várandós feleségét, gyermekotthonnal fenyegeti a gyerekeit, megalázza a barátnőit vagy éppen a nyakánál fogva viszik ki a szórakozóhelyről – írja a Ripost.