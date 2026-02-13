Hoppá! Ukrán elemzőre hivatkozva posztolt Szentkirályi Alexandra péntek délelőtt a Facebook-oldalán. Ezért akarják az ukránok Magyar Pétert.

Szentkirályi Alexandra: Csak a Fidesz a biztos választás! (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Már az ukránok is nyíltan kimondják: azért akarják Magyar Pétert hatalomra segíteni, mert ő nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

Egy ukrán elemző, Szerhij Szidorenko szerint a brüsszeli elit érdeke, hogy Ukrajna minél sikeresebb legyen, és belépjen az EU-ba 2027-ben, ehhez pedig Magyar Péter kormányzására van szükség, mert vele meg lehet találni a kompromisszumot «még a nehéz kérdésekben is». Neki nem számítana, mik a magyarok érdekei, csak engedelmeskedni akar a brüsszeli főnökei parancsainak.” – írja Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Ha brüsszeli bábkormány lenne hatalmon, a fejünk felett döntenének: Magyarország egy pillanat alatt háborúba sodródna és drasztikus adóemelésekkel kellene számolni.”

Végül így zárja videóval megtámogatott Facebook-bejegyzését Szentkirályi Alexandra: „De van egy másik út is, a magyar út, amelyért Orbán Viktor nap mint nap kiáll. Amíg nemzeti kormány van, marad az olcsó rezsi, a béke és a külföldi helyett a magyar érdekek! Csak a Fidesz a biztos választás!”