Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. „Európában fénysebességgel zajlik a patrióta fordulat” – írja a Facebookon a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

„Európában fénysebességgel zajlik a patrióta fordulat. Az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában és Csehországban a patrióta erők élvezik a legnagyobb támogatást. Mindez azért van, mert tizenhat évvel a magyarok után a nyugat-európaiak is megunták a korrupt szoci és néppárti elitek ámokfutását. A fiataloknak esélyük sincs saját otthonra, ehhez támogatást sem kapnak a kormányaiktól, cserébe a mindennapi életüket teszi tönkre a migráció, és állandóan azt kell hallgatniuk, mikor, kinek jön behívó, és miért is kell Ukrajnának adni a pénzüket. Ezt megunták, ezért fellázadtak Brüsszel és helytartóik ellen. Ez az össznyugati elégedetlenség a közösségi médiában is lecsapódik, így Magyarországra is megérkezett.” – fogalmaz Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja: „Ugyanakkor fontos észrevenni, hogy Nyugaton a lázadás ugyanazért zajlik, amiért Orbán Viktor is küzd 16 éve, és ugyanaz ellen, amit Magyar Péter hozna vissza hazánkba. A jövőkép és esélyek nélküli, gyáva, semmitmondó brüsszeli politika ellen, amely nem ígér semmi mást, mint lassú elszegényedést, migrációt, háborút és örök albérletet. Mi ezzel szemben 2010 óta mutatjuk az irányt, saját utunkat járjuk. Megteremtettük a munkaalapú társadalmat és a családalapú gazdaságot. Ideológiai bezárkózás és önfeladás helyett a világ minden országával jó viszonyra törekszünk. Nemet mondunk a háborúra, a migrációra, a genderőrületre, és adómentességgel, valamint olcsó lakáshitelekkel segítjük a fiatalokat. Ezért is: a fiataloknak is a biztos választás a Fidesz!”