RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: ez a fogalom mindent elárul a Tisza működéséről

„A Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni” – közölte a budapesti Fidesz elnöke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 09:14
Tisza Párt globalizmus Szentkirályi Alexandra

„A választások közeledtével egyre egyértelműbb, hogy a Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni. Nem ok nélkül ejtőernyőztek ide Shell-vezetők, Bajnai Gordonnal parolázó, amerikai demokrata kötődésű LNG-lobbisták és az Erste Bank bankárjai. A külföldi energiacégek és bankok ugyanis utálják az Orbán-kormányt. Utálják, mert befizettet velük a közösbe. Ebből finanszírozzuk Európa legolcsóbb energiaárait és a világon páratlan családtámogatási rendszerünket. Persze ez őket zavarja, ahogy az is, hogy a magyar vállalatok, mint a MOL, egyre sikeresebbek. Magyar Péter csak a bábjuk, akivel ezek a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek, és szabadon rabolhatják a magyarokat. Ha ők jönnek, a rezsivédelemnek annyi, a családtámogatási rendszerre nem lesz pénz, és a 13. és 14. havi nyugdíjnak is búcsút mondhatunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás! Ne hagyjuk magunkat becsapni!” – írta Szentkirályi Alexandra szerdai Facebook-posztjában.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra: A Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

„Ez a fogalom mindent elárul a Tisza működéséről. Ez a globalizmus. Tisztázzuk, nem bűn a nemzetközi vállalati tapasztalat vagy a diplomáciai kapcsolatok. De itt ennél többről van szó Orbán Anita és Kapitány István a globalista világ lobbistái. De hogy ez miért probléma? Mert nekik mindig fontosabb lesz a profit, a részvényárfolyam és a piaci részesedés, mint az olcsó rezsi, a megfizethető üzemanyagár vagy az ország szuverenitása. A helyzet egyszerű a pénz vagy a magyar családoknál marad, vagy a globális nagyvállalatok zsebébe vándorol. A Tisza megjelenésével élesben látjuk, hogy milyen az, amikor a globális nagyvállalatok kormányt akarnak venni maguknak” – fogalmaz a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss videójában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu