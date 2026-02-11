Szentkirályi Alexandra: ez a fogalom mindent elárul a Tisza működéséről

„A választások közeledtével egyre egyértelműbb, hogy a Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni. Nem ok nélkül ejtőernyőztek ide Shell-vezetők, Bajnai Gordonnal parolázó, amerikai demokrata kötődésű LNG-lobbisták és az Erste Bank bankárjai. A külföldi energiacégek és bankok ugyanis utálják az Orbán-kormányt. Utálják, mert befizettet velük a közösbe. Ebből finanszírozzuk Európa legolcsóbb energiaárait és a világon páratlan családtámogatási rendszerünket. Persze ez őket zavarja, ahogy az is, hogy a magyar vállalatok, mint a MOL, egyre sikeresebbek. Magyar Péter csak a bábjuk, akivel ezek a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek, és szabadon rabolhatják a magyarokat. Ha ők jönnek, a rezsivédelemnek annyi, a családtámogatási rendszerre nem lesz pénz, és a 13. és 14. havi nyugdíjnak is búcsút mondhatunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás! Ne hagyjuk magunkat becsapni!” – írta Szentkirályi Alexandra szerdai Facebook-posztjában.

„Ez a fogalom mindent elárul a Tisza működéséről. Ez a globalizmus. Tisztázzuk, nem bűn a nemzetközi vállalati tapasztalat vagy a diplomáciai kapcsolatok. De itt ennél többről van szó Orbán Anita és Kapitány István a globalista világ lobbistái. De hogy ez miért probléma? Mert nekik mindig fontosabb lesz a profit, a részvényárfolyam és a piaci részesedés, mint az olcsó rezsi, a megfizethető üzemanyagár vagy az ország szuverenitása. A helyzet egyszerű a pénz vagy a magyar családoknál marad, vagy a globális nagyvállalatok zsebébe vándorol. A Tisza megjelenésével élesben látjuk, hogy milyen az, amikor a globális nagyvállalatok kormányt akarnak venni maguknak” – fogalmaz a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője friss videójában.