RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: mi nemet tudunk mondani Ukrajna EU-csatlakozására

Friss videóval jelentkezett a budapesti Fidesz elnöke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 13:02
Magyar Péter Ukrajna Szentkirályi Alexandra

„Egy ukrán elemző (aki a Telexen is többször szerepelt) szerint ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Ők világosan látják ezt, mi is. Nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek és már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.” – írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra: mi nemet tudunk mondani Ukrajna EU-csatlakozására (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Majd így folytatja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Mi viszont nemet tudunk mondani, ahogy már a magyarok is világosan nemet mondtak a VOKS2025 szavazáson Ukrajna EU-tagságára. Ezért is a Fidesz a biztos választás!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu