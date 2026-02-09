Szentkirályi Alexandra: mi nemet tudunk mondani Ukrajna EU-csatlakozására
Friss videóval jelentkezett a budapesti Fidesz elnöke.
„Egy ukrán elemző (aki a Telexen is többször szerepelt) szerint ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Ők világosan látják ezt, mi is. Nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek és már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.” – írja Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.
Majd így folytatja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Mi viszont nemet tudunk mondani, ahogy már a magyarok is világosan nemet mondtak a VOKS2025 szavazáson Ukrajna EU-tagságára. Ezért is a Fidesz a biztos választás!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre