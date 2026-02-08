Tarolt a Fidesz az időközi választáson

A mai napon tartott időközi választáson ugyanakkor átbillent a mérleg nyelve a kormánypártok irányában - írja a Magyar Nemzet. Sokan országos jelentőségűnek látták a mostani összecsapást, ugyanis a Fidesz ellen egyetlen ellenzéki párt sem indított jelöltet, a helyi ellenzéki egyesület politikusa és egy független jelölt szállt csak ringbe.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A 17 ezres Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújváros egyik egyéni választókerületében sorsdöntő időközi választást tartottak. A településen ugyanis 2024 júniusa óta a helyi képviselő testületben a polgármesterrel együtt, tizenketten foglaltak helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben politizáltak, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület tagjai voltak. A helyzet azonban most, a kormánypártok jelöltjének győzelmével alapvetően változott meg.

Rendkívül, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett, nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak,

és megszűnik az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően alakult ki.

Hatalmas volt a tét

Az időközi választás jelentőségét mutatja, hogy a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor is részt vett a mozgósításban. Kubatov a balmazújvárosi választóknak azt üzenete,

megvan a lehetőség arra, hogy kilépjetek abból a méltatlan helyzetből, amiben eddig voltatok.

A pártigazgató szerint ugyanis az álcivil jelöltek politikai játszmázása miatt 856 iskolás, 612 óvodás és bölcsődés maradt korábban egyik napról a másikra étkezés nélkül.

Országos jelentőségű lehet az eredmény

Nem véletlenül mozdultak meg ekkora erők, az áprilisi országgyűlési választások előtt már a mostani választás is felfogható főpróbának, hiszen a Fidesz jelöltjével az ellenzéki pártok nem állítottak jelöltet, mindenki egy jelölt mögé sorolt be, aki ugyan még papíron nem volt a Tisza jelöltje, a választók így kezelték.