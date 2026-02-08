RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A tiszás „szeretetország” újra megmutatta magát

„Emberek! Emberek vagytok ti?” – kérdezte a politikus.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 12:49
Módosítva: 2026.02.08. 14:57
haláleset Tisza Párt Szentkirályi Alexandra

„Egy törött szív, egy szörnyű tragédia. Amikor egy ország által naponta nézett, hallgatott televíziós hírbemondó hirtelen és fiatalon elhuny, az mindenkit megrendít. De ami ezután következett, arra nincsenek szavak. A tiszás »szeretetország« újra megmutatta magát. A Kontra György haláláról szóló telexes cikk alatt a tiszások is kifejezték »együttérzésüket«” – írja Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében.

Fotó: Metropol

„A sors igazságot szolgáltatott!”

„Szépen lassan, csak fogynak!”

– hoz két idézetet is az ellenzéki kommentelőktől a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd így folytatja: „Tort ülnek egy ártatlan ember halálán, akit nem is ismertek, csak úgy gondolják, hogy más nézeteket vallott. Emberek! Emberek vagytok ti? Tudjátok ő ezt már nem látja, nem olvassa. Ellentétben gyászoló és leírhatatlan fájdalmat érző édesanyjával. Ti ilyenkor egy gyászoló anya fiának halálán örömködtök. Hát ezt a világot akarjátok ti hazánknak? Magyarok vagyunk, kevesen ezen a nagy világon. Ha még egymásnak is csak rosszat akarunk, mi lesz velünk? Emberség, tisztesség, szeretet. A hátralévő 64 napban a választásokig nagyon fontos, hogy mindannyian megőrizzük higgadtságunkat és békésen válasszunk magunknak sorsot áprilisban.”

 

 

Top hírek

