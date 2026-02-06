Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 híradósa
Elhunyt Kontra György, az MTVA munkatársa.
Váratlanul elhunyt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV majd 2015-től az M1 bemondója. Gyuri 2011-2014 között rádiónknak is kollégája volt, László Istvánnal felváltva szerkesztették és olvasták a rádió helyi híreit. Őszinte részvétük.
- búcsúzott tőle a kiskunfélegyházi rádió.
