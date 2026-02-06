Tragikus hír érkezett: elhunyt Vásáry Tamás az éjjel
Életének 93. évében, csütörtökön éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze.
Életének 93. évében, csütörtökön éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja - közölte a köztestület pénteken a Bors szerint.
Elhunyt Vásáry Tamás
93 éves korában csütörtökön éjjel elhunyt a legendás karmester, zongoraművész, Vásáry Tamás. Vásáry Tamás 1933. augusztus 11-én született Debrecenben. Zenei csodagyerekként indult pályája: már gyermekkorában rendszeresen adott zongorakoncerteket. Hatévesen, bár még korhatár alatt volt, Liszt II. rapszódiájának eljátszásával nyert felvételt a debreceni Zenedébe. Első nyilvános koncertje egy Mozart-emlékest volt nyolcéves korában. Tízévesen került Dohnányi Ernő tanítványai közé, tizennégy évesen pedig már megnyerte a Zeneakadémia Liszt-versenyének első díját. Ekkor határozta el, hogy karmester is szeretne lenni
- írja az MMA közleményében.
