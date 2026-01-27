6 millió áldozatot követelő szörnyűségre emlékezünk ma: január 27-e a holokauszt emléknapja

1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942–45 között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól ennek emlékére január 27. – az ENSZ határozata alapján – a holokauszt nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, arról a körülbelül 6 millió emberről, aki már soha nem térhetett vissza az életbe a náci népirtás miatt.

Január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja. Fotó: Mediaworks archívum

Ezen a napon született Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző, karmester 1756. január 27-én látta meg a napvilágot Salzburgban, a mai Ausztria területén. Csodagyermekként bejárta majdnem egész Európát. 1769-ben apja mellett a fiatal Mozart is állást kapott a salzburgi hercegérsektől, de még ebben az évben Itáliába indult. Rómában nagy feltűnést keltett azzal, hogy egyszeri hallás után, emlékezetből leírta Allegri Miserere-jét. Hirtelen halt meg, 1791.december 5-én a Requiem írása közben, amelyet egy titokzatos, meg nem nevezett megrendelőjének komponált. Halálának közvetlen oka a halotti bizonyítvány szerint is vitatott. A legvalószínűbb a higanymérgezés vagy reumatikus láz.

107 éve hunyt el Ady Endre

A költő, újságíró 1919. január 27-én hunyt el Budapesten, Terézvárosban. Ő volt a Nyugat első nemzedékének vezéregyénisége, nemzeti líránk egyik legnagyobb alakja, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője és a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb kiválósága.

Az izzólámpát is ezen a napon szabadalmaztatták

Ezt az újítást is Thomas Edisonnak köszönhetjük, aki 1880. január 27-én szabadalmaztatta az elektromos izzólámpát, amit 1879. december 24-én, karácsony estéjén, Menlo Park-i villájában mutatott be. A világítótestet egy szénszál képezte, amely légmentes üvegbúrában izzott.

Ezen a napon szabadalmaztatták az izzót is. Fotó: Máté Péter / Mediaworks archívum

784 éve született Szent Margit

Árpád-házi Szent Margit (IV. Béla leánya) 1242. január 27-én született Klissza városában, ami a mai Horvátország területén található. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén (Margitsziget) lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett és az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe lett.