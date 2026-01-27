6 millió áldozatot követelő szörnyűségre emlékezünk ma: január 27-e a holokauszt emléknapja
Az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor felszabadításának emlékére a mai napon világszerte tartanak megemlékezéseket. Január 27-én van ugyanis a holokauszt nemzetközi emléknapja.
1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942–45 között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól ennek emlékére január 27. – az ENSZ határozata alapján – a holokauszt nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, arról a körülbelül 6 millió emberről, aki már soha nem térhetett vissza az életbe a náci népirtás miatt.
Ezen a napon született Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző, karmester 1756. január 27-én látta meg a napvilágot Salzburgban, a mai Ausztria területén. Csodagyermekként bejárta majdnem egész Európát. 1769-ben apja mellett a fiatal Mozart is állást kapott a salzburgi hercegérsektől, de még ebben az évben Itáliába indult. Rómában nagy feltűnést keltett azzal, hogy egyszeri hallás után, emlékezetből leírta Allegri Miserere-jét. Hirtelen halt meg, 1791.december 5-én a Requiem írása közben, amelyet egy titokzatos, meg nem nevezett megrendelőjének komponált. Halálának közvetlen oka a halotti bizonyítvány szerint is vitatott. A legvalószínűbb a higanymérgezés vagy reumatikus láz.
107 éve hunyt el Ady Endre
A költő, újságíró 1919. január 27-én hunyt el Budapesten, Terézvárosban. Ő volt a Nyugat első nemzedékének vezéregyénisége, nemzeti líránk egyik legnagyobb alakja, a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője és a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb kiválósága.
Az izzólámpát is ezen a napon szabadalmaztatták
Ezt az újítást is Thomas Edisonnak köszönhetjük, aki 1880. január 27-én szabadalmaztatta az elektromos izzólámpát, amit 1879. december 24-én, karácsony estéjén, Menlo Park-i villájában mutatott be. A világítótestet egy szénszál képezte, amely légmentes üvegbúrában izzott.
784 éve született Szent Margit
Árpád-házi Szent Margit (IV. Béla leánya) 1242. január 27-én született Klissza városában, ami a mai Horvátország területén található. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén (Margitsziget) lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett és az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe lett.
Négy helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:00-18:00 óra között pedig a Soroksári Galériában (1238. Budapest, Hősök tere 13.)
Marad az enyhe idő
A koponyeg.hu szerint kedden a reggeli köd megszűnése után erősen felhős időre van kilátás. Csak néhol lehet kisebb csapadék. Marad a +5 fok körüli maximum nappali hőmérséklet.
Ingyenes koncert lesz a Müpában
Ismét Hangulatkoncertet rendeznek a Müpa zászlóterében. Ezúttal a 3B – Kárpát-medencei vonósegyüttes lép majd fel. A Hangulatkoncertek sorozatában egyébként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát adva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat a nagyközönségnek. A 3B együttes zeneakadémiai hallgatókból áll, akiket az autentikus, Kárpát-medencei vonós zene szeretete, illetve a közös muzsikálás öröme kovácsolt össze. Céljuk a népzene éltetése és az együtt zenélés élményének közvetítése. Koncertjük ihletője a hagyományos erdélyi vonósbandák játéka. A koncertről itt lehet bővebben tájékozódni.
Lil Frakk is színpadra lép ma
A szövegről általában két dolog juthat eszünkbe: az irodalmi szövegek és a dalszövegek. A kettő között azonban nem érdemes éles határt húzni, hiszen a dalszövegek több esetben versként is értelmezhetőek. Lil Frakkot erről az inspiratív művészeti metszéspontról is kérdezni fogja Szendrői Csaba műsorvezető, aki később saját álláspontját is megosztja. Ezt követi a Felefánt koncertje, ahol a közönség is megtapasztalhatja a zene és a szöveg találkozását ma este 19.00 órától, ugyancsak a Müpában.
