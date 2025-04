Budapest régen: Így néztek ki 100 éve a fővárosi mozik - galéria

Budapesten már az 1900-as években is pezsgett az élet, a színházakat és a mozikat is szívesen választották az emberek kikapcsolódásként. Voltak rövid életű mozik is, azonban párat még a mai napig látogathatunk. Képgalériánk segítségével utazzunk vissza a múltba, és tekintsük meg, hogyan is néztek ki a budapesti mozik!

A már bezárt Royal Appolló (később Vörös Csillag) mozi 1929-ben. Fotó: Fortepan/Kovács Györgyi

Budapest időutazás: budapesti mozik a múltban

Budapest legelső mozija az Ikonográf volt, amely 1896. június 20-án nyitotta meg kapuit. Az Andrássy út 41.szám alatt, egy ház alatti üzlethelyiségben nyílt meg az Ikonográf, azonban sajnos egy hónap után a kevés érdeklődő miatt be is zárt, és Ádám söröző működött utána a helyén.

A 41. számú ház alatt az üzlethelyiségben nyílt az Ikonográf mozi. Fotó: Fortepan Budapest Főváros Levéltára Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

Az első hangosfilmet Budapesten az akkori Fórum moziban – ez ma a Puskin mozi - játszották 1929. szeptember 20-án. Ez volt az Éneklő bolond, ami már részben hangos volt, azonban nem magyar, hanem amerikai film volt. Az évek során, mint sok más vállalkozást, a mozikat is elérte egy bezárási hullám: ilyen volt például az Edison, ez a mozi 1908-ban nyitott majd 1949-ben bezárt, most bisztró működik a helyén. Bezárt még például a Simplon-ház aljában lévő Simplon mozi is, ezt később Bartók mozi névre keresztelték. Vannak azonban olyan mozik, amikben a mai napig is nézhetünk filmeket, és túlélték a különböző történelmi események adta rongálásokat - például 1956-ban a forradalmat -, ilyen a Corvin mozi is. A Corvin mozi ünnepi megnyitója 1922. november 21-én, 18 órakor volt, ez rendkívüli eseménynek számított akkoriban, hiszen a díszelőadáson olyan személyek jelentek meg, mint Horthy Miklós kormányzó, József főherceg, illetve a kormány szinte minden akkori tagja. A Puskin és a Toldi mozi is mind a mai napig nyitva áll az érdeklődők számára, illetve az Uránia mozi is, ami 1916 óta várja látogatóit.

Tekints meg néhány retro képet Budapest mozijairól!