Mozi - A kis Nicolas nyaral

A kis Nicolas nyaral

Rendezte: Laurent Tirard

Itt az iskolaév vége és végre elérkezett a hőn áhított nyári vakáció ideje. Kis Nicolas szüleivel és nagyijával a tenger felé veszik az irányt, és egy kis tengerparti szállodába költöznek a nyár idejére. Nicolas nem vesztegeti idejét, sec-perc alatt új barátokra tesz szert. Ott van Ben, aki valójában nem is nyaral, mert a tengerparton lakik; Fructueux, aki bármit magába töm, ráadásul megállás nélkül, még halat is, akár nyersen is. Aztán ott van Djodjo, aki furán beszél, talán mert angol; Crépin, bőgőmasina, és Côme, akinek mindig igaza van és ezért igazán bosszantó alak tud lenni. Természetesen akad egy lány is, Isabelle, aki képes olyan bociszemekkel követni Nicolast, hogy a felnőttek már egy jövőbeni esküvő képét vizionálják szemük előtt. A kis Nicolas egy picit meg is ijed a kötelezettségek gondolatától, szerencséjére ott vannak neki újdonsült barátai, hogy kihúzzák a pácból, s persze még nagyobb galibába keverjék.

Szereplők: Kad Merad, Valérie Lemercier

„Egymást követik a poénok a képregényszerű és burleszk hangulatban, nevetőizmaink csak a film végén tudnak megpihenni.” – Le Journal du Dimanche

Helyszín: Francia Intézet (Budapest, Fő u. 17, 1011)

Időpont: április 15., 17.00