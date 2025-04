Rájuk sem ismersz: így festettek Budapest ikonikus terei, épületei egykor, és így festenek most – galéria

A régi képek nem csupán megörökítenek egy adott pillanatot, hanem olykor történeteket is mesélnek. Az archív felvételek olyan városrészeket, épületeket is bemutathatnak, amik ma már nem is léteznek vagy teljesen átalakultak. A mai technológiai megoldások segítségével rácsodálkozhatunk arra, hogyan nézett ki Budapesten a Szentháromság tér 1964-ben, mennyire más volt a Szabadság híd, vagy hogy miképp épült a mára teljesen környezetébe olvadó Nyugati pályaudvar.

Budapest: ma így néz ki a Szentháromság téren a Pénzügyminisztérium előtti műemlék – hogyan néz ki az archív képeken? – Fotó: Máté Krisztián

Az archív képek feltárják Budapest múltját

Az internetes galériákban számos városrészt, épületet, műemléket láthattunk már. Kifejezetten izgalmas azt megcsodálni, hogyan néz ki a Clark Ádám tér melletti alagút egy 50 évvel ezelőtt készített fényképen. Számtalan felvételünk van az Erzsébet hídról, úgy a bombázás előtt mint utána is. Akadnak olyan épületek is, amelyek az évtizedek alatt alig változtak, mint például a Szent István-bazilika vagy a Magyar Állami Operaház. Ahogy nézegetjük a régi képeket, időről időre próbára tehetjük tudásunkat is. A galéria böngészéséből ugyanis kiderülhet, mennyire ismerjük Budapestet, esetleg hogy mennyire vagyunk tisztában az adott városrész történelmével.

A mostani összeállításunkban azokat a városrészeket is összegyűjtöttük, amelyek nem feltétlenül tartoznak Budapest közismert látképei közé. A Semmelweis Ignác utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél például egy egészen érdekes pillanatképet kapunk 1955-ből, különös történet lehet a megörökített mozzanat mögött. Mára ez csupán egy olyan hétköznapi utcának a látképét adja, amely egykoron sokkal érdekesebb történeteket rejtegetett.

