Rá sem ismersz! Ilyen volt Budapest bő száz évvel ezelőtt – retró galéria

A térképek nélkülözhetetlenek a tudományban, a közlekedésben, a várostervezésben és a turizmusban is. Manapság a Google-térkép segítségével könnyen kikereshetünk helyszíneket, csak beírjuk a keresőbe a megfelelő szavakat, és máris kiadja az útvonalat, esetleg más közeli helyeket is. Az Arcanum oldalán azonban egészen különleges élményben lehet részünk, időutazást tehetünk a régi korokba. Különböző korokból különböző régi térképeket fedezhetünk fel az oldalon. Most kalauzoljuk magunkat a XX. századi Budapestre!

Időutazás egy XX. századi térkép segítségével a Hősök terére és környékére

Fotó: Arcanum-Digitális-Tudománytár

Időutazás a XX. század elejének Budapestjére: akkor és most

A XX. századi Budapest kataszteri – azaz a földbirtokviszonyokat, a községhatárokat, és a község területén fekvő valamennyi birtokot ábrázoló – térképsorozata alapján, az 1918 és 1946 közötti időszaknak térképe alapján kalauzoljuk magunkat Budapest utcáin. Az 1900-as években a Hősök tere már hasonló pompájában állt, mint ma. Közelében kétoldalt a Szépművészeti Múzeum, vele szembe pedig a Műcsarnok foglalt már helyet. A Városligeti-tó még csak Nagy-tóként volt számon tartva, a korcsolyacsarnok már akkor is létezett. Régen a Széchenyi fürdőt pedig Artézi fürdőként emlegették. Ma az egyik legforgalmasabb csomópont turisztikai szempontból. Kiépült már a teljes területe, és színes programokkal várják a környező helyek is a látogatókat.

A Hősök tere mostani és régi (1905) formájában Fotó: Havran Zoltán, Brück und Sohn, Fortepan

Astoria

Az Astoria a XX. században szintén nem volt még kiépítve teljesen. A főutak kereszteződésénél az első Nemzeti Színház foglalt helyet. A Rákóczi utat akkor még Kerepesi útnak hívták, a 3. szám alatt, szemben az Astoria Szálló épületével állt az első Nemzeti, 1837-től 1908-ig. Helyén ma az East-West Center Irodaház várja dolgozóit. Gyorséttermek sokasága várja vendégeit az Astoriánál. A hatalmas épületek falait pedig plakátok és hirdetések borítják.

A régi Nemzeti Színház az Astoriánál 1908-ig állt Fotó: Budapest Főváros Levéltára/Klösz György fényképei – Fortepan

Deák Ferenc tér

A Deák Ferenc téren a XX. században már állt az evangélikus templom, mellette azonban egy evangélikus elemi iskola tartozott az épülethez. Az elemi iskolát felváltotta az Evangélikus Országos Múzeum. Nem messze tőle a hatalmas Erzsébet téri park foglalt helyet akkor, és most is. Akkoriban is már lakóházak sokasága vette körbe a teret, azonban a jelenleg ismert kiülős-teraszos helyek és az Akvárium nem létezett.