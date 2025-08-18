RETRO RÁDIÓ

Retró magyar mesék kvíz - te felismered, melyik mese főcímdalából van az idézet?

Gyere, és teszteld, mennyire emlékszel a régi magyar mesékre!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 17:00
Régen mindannyian ezeket dúdoltuk - de vajon manapság mennyire emlékszel a retró magyar mesék főcímdalaira? Most majd kiderül!

Váci utca 56-58., Foky Ottó bábművész és animációsfilm rendező lakása, a Mirr-Murr kandúr kalandjai című bábfilm sorozat szereplői, Huszár, Bóbica, Paprikajancsi, a Kiscsacsi és Mirr Murr, a kandúr.
Retró magyar mesék kvíz - te emlékszel még a főcímdalokra? / Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Az alábbi kvízben a régi magyar mesék főcímdalaiból hoztunk el egy-egy idézetet, neked pedig ez alapján ki kell találnod, melyik klasszikushoz tartoznak.

Menni fog? Rajta, tedd próbára a tudásodat, és nosztalgiázz egy jót!

1.
1. „Ha itt a nyár, ugye komám, a szív a víznek szalutál, és vígan lépked, akár a tornász, így megy…”
2.
2. „Kígyónak lábsót, madaraknak fogsort. Diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor, kiről?”
3.
3. „Van minálunk hajcihő, kitűnő hangulat, Olyan, mint a vadnyugat zenebona, ricsaj.”
4.
4. „Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok, Hipp-hopp, jön…”
5.
5. „Milyen király volt Ő, Íme bizonyságot, Igaz tetteinek, szép históriája.”
6.
6. „Vidám lelkem senki sem érti, se gyerek, se nő, és se férfi.”

