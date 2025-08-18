Retró magyar mesék kvíz - te felismered, melyik mese főcímdalából van az idézet?

Gyere, és teszteld, mennyire emlékszel a régi magyar mesékre!
Régen mindannyian ezeket dúdoltuk - de vajon manapság mennyire emlékszel a retró magyar mesék főcímdalaira? Most majd kiderül!
Az alábbi kvízben a régi magyar mesék főcímdalaiból hoztunk el egy-egy idézetet, neked pedig ez alapján ki kell találnod, melyik klasszikushoz tartoznak.
Menni fog? Rajta, tedd próbára a tudásodat, és nosztalgiázz egy jót!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.