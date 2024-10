Te tudod hány évvel ezelőtt nyitották meg a Nyugatit? Épp ma van az évfordulója!

147 éve nyitották meg a budapesti Nyugati pályaudvart

1877-ben ezen a napon nyitották meg a fővárosa ma is legforgalmasabb vasúti pályaudvarát, a Nyugatit. A nevét a vasúttársaságról kapta 1891-ben – összefüggésben az Osztrák-Magyar Államvaspálya Társaság államosításával – nem pedig az elhelyezkedése és nem is az innen induló vonatok úti célja alapján – olvasható a Wikipédián. 1846-tól innen indult a Pest és Vác közötti vasút, Magyarország első vasútvonala. Az akkori épület – amit Pesti indóháznak neveztek – azonban útban volt, ezért lebontották, az új pályaudvar terveit pedig az osztrák August de Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított és ma is sokszor bérelik ki filmes cégek különböző forgatásokra.

A nyugati pályaudvar legutóbb 2020-2021-ben esett át nagyobb felújításon (Fotó: PICTOR PICTURES/Shutterstock)

46 éve létezik olyan, hogy személyi szám

Magyarországon 1978. október 28-án vezették be a személyi számot, mint azonosítót. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa döntött arról, hogy az állami népességnyilvántartásban egységes személyi számot kell bevezetni. A személyi szám tényleges magyarországi bevezetését a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1978. október 28-án kiadott rendelete írta elő, 1981-től pedig a születési anyakönyvekbe is kötelezően be kell jegyezni. Mivel a személyi igazolvány eredetileg nem tartalmazta a személyi számot, annak bevezetésekor külön kellett egy kis zöld számocskát beragasztani.

A Rubik-kocka szabadalmát is ezen a napon jegyezték be

1976. október 28-án került közzétételre a Térbeli logikai játék című szabadalmi bejelentés, amely később a legsikeresebb magyar találmánnyá vált bűvös kocka vagy Rubik-kocka néven. Az ekkor nyilvánosságra jutott találmány feltalálója ifj. Rubik Ernő építész, tervező, feltaláló volt, akinek édesapja, idősebb Rubik Ernő gépészmérnök szintén feltaláló, repülőgép-tervező, édesanyja költő volt.

Ma lehet utoljára kiülni a Bálna teraszra

„Szomorúan jelentjük be, hogy a Bálna Terasz története jelenlegi formájában október 29-től véget ér” – olvasható az üzemeltetők bejegyzésében a Facebookon. A közel 10 évvel ezelőtt egy baráti kezdeményezésből létrejött, azóta Budapest egyik ikonikus találkozási pontjává vált hely tehát a mai napon tart nyitva utoljára.