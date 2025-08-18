Két éven át nem tudták diagnosztizálni a betegségét, sokkot kapott a fiatal férfi, amikor végül megtudta

Sokkot kapott a 39 éves Wylie Dixon, amikor megtudta, hogy egy rendkívül ritka rákban szenved, amely ráadásul már a 4. stádiumba lépett, és az egész testében elterjedt, mire az orvosok felfedezték.

Két év után sikerült diagnosztizálni a fiatal férfi betegségét / Fotó: GoFundMe

A vakbélrák, amelyben a férfi szenved, gyakori tünetei közé tartozik a hasi fájdalom, a puffadás, a székelési szokások megváltozása és az étvágytalanság. Amikor Wylie-nél heves hasi fájdalom és hányás jelentkezett - amiről utóbb kiderült, hogy egy elzáródás okozta a vakbélnél -, a sürgősségi osztályra szállították az otthonában, az ausztráliai Cairnsben. Előtte azonban pusztán fáradság gyötörte hónapokon át, amely tünet nem volt elég egyértelmű ahhoz, hogy az orvosok fel tudják állítani a diagnózist.

Hitetlenkedtem, mivel még soha nem hallottam erről a rákról... Nem voltam az a fajta ember, aki rendszeres egészségügyi ellenőrzésekre jár, de azért elmentem az orvoshoz, ha valami felmerült. Fitt és egészséges voltam, nem túlsúlyos. Nagyon aktív voltam, napi 10-20 ezer lépést is megtettem, ami teljesen normális volt számomra a munkahelyemen

- nyilatkozta a férfi, azzal kapcsolatban, hogyan érintette őt a rákdiagnózis.

A fáradtságon kívül semmilyen komolyabb panaszom nem volt. Ez a baj ezzel a rákkal: minden bizonytalan volt és nem tartott sokáig, a fáradtságot leszámítva

- tette hozzá Wylie, aki szerint az orvosai két éven át nem tudták diagnosztizálni a betegségét: végül 2024 augusztusában kapta meg a lesújtó hírt, hogy rákos.

Wylie thought he was fit and healthy. Now he's fighting for his life at just 39 after doctors dismissed his 'vague' symptom https://t.co/YyFSJGXrUH — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 17, 2025

A férfi és felesége, Ked ezután Cairnsből Sydney-be költözött, hogy közelebb legyenek ahhoz a helyhez, ahol Wylie az életmentő kezelést kapja. A férfi a diagnózist követően egy 19 órás hashártyaeltávolításon esett át, melynek során eltávolították a rákos daganatokat a szervezetéből, most pedig intenzív kemoterápiás kezelés alatt áll. A párnak emiatt fel kellett adnia a munkáját, jelenleg ideiglenes szálláson élnek. Annak érdekében, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot, a rokonaik egy GoFundMe-oldalt indítottak el, ahova a cikk írásának pillanatában már több mint 21 ezer ausztrál dollár (körülbelül 4,6 millió forint) adomány érkezett be – írja a Unilad.