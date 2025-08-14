RETRO RÁDIÓ

„Soha többé nem lettem az, aki azelőtt voltam” – szeme előtt halt meg két barátja, sokkot kapott a sportoló

Visszavonult a 21 esztendős német kerékpárversenyző, miután két halálos tragédiánál is jelen volt. Louis Kitzki tart a kerékpárbalesettől, s biztos abban, hogy jó döntést hozott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 20:00
Louis Kitzki Giro Ciclistico Valle D ' Aosta Samuele Privitera

Biztonsági aggályok miatt visszavonult Louis Kitzki, a német kerékpárversenyző. A fiatal bringás az Instagram-oldalán jelentette be a hírt, miután részt vett a Giro Ciclistico Valle D'Aosta nevet viselő versenyen, ahol egyik riválisa, Samuele Privitera életét vesztette. A kerékpárbaleset előtt a bringás egy lejtmenetben bukott, esés közben leesett a sisakja, s fejsérülés okozta a tragédiáját. Kitzki már tavaly is bizonytalan volt a profi versenyzéssel kapcsolatban, miután jelen volt André Drege hasonló kimenetelű tragédiájánál. Drege a Coop-Repsol versenyzője volt, és a 2024-es osztrák körversenyen, az egyik lejtmenet közben csúszott meg és szenvedett halálos balesetet.

kerékpárbaleset
A kerékpárbalesetben elhunyt norvég Drege tragédiája sokkolta a versenyzőket – Fotó: AFP

A kerékpárbaleset után Kitzki biztos döntésében

„Nem így képzeltem el a pályafutásom végét” – kezdi bejegyzését a fiatal sportoló.

Sajnálom, hogy profi kerékpárosként nem tudtam megfelelni bizonyos elvárásoknak. Mindazonáltal biztos vagyok benne, hogy helyes döntés volt abbahagyni.

– írja Instagramon Kitzki.

„Sajnos a tavalyi osztrák körverseny után soha többé nem lettem az a versenyző, aki előtte voltam. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken.”

Mindig nagyon élveztem az edzéseket és a fejlődési folyamatot, ezért remélem, hogy a jövőben is lesz időm alkalmanként újra biciklizni. Köszönöm minden csapattársamnak, az egész stábnak

 – zárta gondolatait.

A lejtmenet a bringaversenyek legveszélyesebb pontja, a kerékpárosok nem egyszer 100 kilométeres sebességgel száguldanak szakadékok mellett.

 

