„Hé, Ancelotti” – Neymar egy buliból üzent kapitányának
Évek óta képtelen megfelelő fizikai állapotba kerülni, most is műtét előtt áll, alig van esélye a válogatott meghívóra. Neymar mégis nyomást gyakorol Carlo Ancelottira.
Utolsó négy meccsén öt góllal és egy gólpasszal segítette Neymar a Santos futballcsapatát, amely így bennmaradt a brazil élvonalban. Ugyanakkor a 33 éves támadó alig játszott többször a szezon során, mint ahányszor sérülés miatt nem állt rendelkezésre. Évek óta képtelen százszázalékos fizikai állapotba kerülni, pedig a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti ettől teszi függővé, hogy behívja-e a 2026-os világbajnokságra készülő válogatott keretbe. Az éppen újabb műtét előtt álló Neymar most egy koncert színpadáról üzent az olasz sikeredzőnek.
Az őt üldöző sérülések ide vagy oda, a világ máig legdrágábban eladott labdarúgójának számító, de évek óta mélyrepülésben lévő Neymar nem hajlandó letenni arról az álmáról, hogy a nagy elődök – elsősorban persze Pelé – után ő is világbajnoki címre vezesse a brazil válogatottat. Pedig hol van már az az idő, amikor 2017-ben 222 millió eurót (86 milliárd forint) fizetett érte a PSG a Barcának?! Most 10 millió euróra (3,9 milliárd forint) taksálja a Transfermarkt.
Neymar koncertszínpadról üzent
A rekorderként ötszörös (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) vb-győztes Selecao áhított hatodik diadala, az úgynevezett "Hexa" (hat) missziója érdekében a korábbi Barcelona- és PSG-sztár a közönség nagy örömére így fogalmazott:
„Mindent meg fogunk tenni, hogy újra Brazíliába hozzuk a vb-címet: a lehetségest és a lehetetlent is! Megígérem, ha döntőbe jutunk, lövök gólt. Júliusban számon kérhetitek rajtam.”
Hé, Ancelotti, segíts nekünk ebben!
– üzente Neymar, aki ugyan 128-szoros válogatott (ezeken 79 gólt szerzett), de vissza-visszatérő sérülései miatt 2023 októbere óta nem kapott meghívót a legjobbak közé.
Legközelebb márciusban, Horvátország és Franciaország ellen játszik felkészülési meccset az Ancelotti-csapat, kérdés, hogy Neymar addigra milyen fizikai állapotba kerül a következő napokra tervezett kisebb térdműtétje után.
Három vb-szereplése közül 2014-ben (hazai pályán) a negyedik helyig, 2018-ban és 2022-ben pedig a negyeddöntőig jutott a brazil válogatottal.
