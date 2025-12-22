„Hé, Ancelotti” – Neymar egy buliból üzent kapitányának

Utolsó négy meccsén öt góllal és egy gólpasszal segítette Neymar a Santos futballcsapatát, amely így bennmaradt a brazil élvonalban. Ugyanakkor a 33 éves támadó alig játszott többször a szezon során, mint ahányszor sérülés miatt nem állt rendelkezésre. Évek óta képtelen százszázalékos fizikai állapotba kerülni, pedig a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti ettől teszi függővé, hogy behívja-e a 2026-os világbajnokságra készülő válogatott keretbe. Az éppen újabb műtét előtt álló Neymar most egy koncert színpadáról üzent az olasz sikeredzőnek.

Neymar több mint két éve nem volt válogatott, mégis vb-címet és döntőbeli gólt ígér a brazil szurkolóknak Fotó: AFP

Az őt üldöző sérülések ide vagy oda, a világ máig legdrágábban eladott labdarúgójának számító, de évek óta mélyrepülésben lévő Neymar nem hajlandó letenni arról az álmáról, hogy a nagy elődök – elsősorban persze Pelé – után ő is világbajnoki címre vezesse a brazil válogatottat. Pedig hol van már az az idő, amikor 2017-ben 222 millió eurót (86 milliárd forint) fizetett érte a PSG a Barcának?! Most 10 millió euróra (3,9 milliárd forint) taksálja a Transfermarkt.

Neymar koncertszínpadról üzent

A rekorderként ötszörös (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) vb-győztes Selecao áhított hatodik diadala, az úgynevezett "Hexa" (hat) missziója érdekében a korábbi Barcelona- és PSG-sztár a közönség nagy örömére így fogalmazott:

„Mindent meg fogunk tenni, hogy újra Brazíliába hozzuk a vb-címet: a lehetségest és a lehetetlent is! Megígérem, ha döntőbe jutunk, lövök gólt. Júliusban számon kérhetitek rajtam.”

Hé, Ancelotti, segíts nekünk ebben!

– üzente Neymar, aki ugyan 128-szoros válogatott (ezeken 79 gólt szerzett), de vissza-visszatérő sérülései miatt 2023 októbere óta nem kapott meghívót a legjobbak közé.

⚠️ Agora! Neymar manda recado para Ancelotti durante show de Thiaguinho, na Tardezinha:



“Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Em julho vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós!”



🎥 Tardezinha pic.twitter.com/q6pREG9DnA — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 21, 2025

Legközelebb márciusban, Horvátország és Franciaország ellen játszik felkészülési meccset az Ancelotti-csapat, kérdés, hogy Neymar addigra milyen fizikai állapotba kerül a következő napokra tervezett kisebb térdműtétje után.

"EM JULHO, PODEM ME COBRAR"



Durante show de Thiaguinho, Neymar sobe no palco, promete "fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil" e manda recado: "Alô, Ancelotti, ajuda nós"



Confira ➡️https://t.co/MrtpjWyYcD pic.twitter.com/b3FsMzpvWO — ge (@geglobo) December 21, 2025

Három vb-szereplése közül 2014-ben (hazai pályán) a negyedik helyig, 2018-ban és 2022-ben pedig a negyeddöntőig jutott a brazil válogatottal.