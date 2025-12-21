Világviszonylatban is ritkán olyat, ami hétvégén az NB I-ben történt - Videó
Hatvan méterről a kapuba. Tonislav Jordanov félpályás gólja döntötte el a DVSC-Kisvárda NB I-es bajnokit.
Hiába telelhettek volna a dobogón egy újabb győzelemmel a debreceniek, Tonislav Jordanov félpályás gólja a vesztüket okozta a DVSC-Kisvárda NB I-es bajnokin.
Tonislav Jordanov félpályás gólja döntött
A Debrecen csak kapufákig jutott az NB I idei utolsó fordulójának zárómérkőzésén. Előbb Dzsudzsák Balázs találta el a jobboldali kapufát bő húsz méterről, a 92. percben pedig Szűcs Tamás lövése a lécről csak a gólvonal elé pattant, nem pedig mögé. A kettő között viszont olyan történt, ami világviszonylatban is ritka.
Az 55. percben Tonislav Jordanov a kezdőkörből, a saját térfeléről, hatvan méterről ívelt a kétségbeesetten hátráló és nyújtózó Varga Ádám kapujába
– írja a Magyar Nemzet.
A 27 éves bolgár válogatott támadónak ez volt a harmadik gólja az NB I-ben.
