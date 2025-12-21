RETRO RÁDIÓ

Világviszonylatban is ritkán olyat, ami hétvégén az NB I-ben történt - Videó

Hatvan méterről a kapuba. Tonislav Jordanov félpályás gólja döntötte el a DVSC-Kisvárda NB I-es bajnokit.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.21. 20:26
félpályás gól DVSC Kisvárda

Hiába telelhettek volna a dobogón egy újabb győzelemmel a debreceniek, Tonislav Jordanov félpályás gólja a vesztüket okozta a DVSC-Kisvárda NB I-es bajnokin.

Tonislav Jordanov félpályás gólja
Tonislav Jordanov félpályás gólja világviszonylatban is ritka Fotó: Czinege Melinda

Tonislav Jordanov félpályás gólja döntött

A Debrecen csak kapufákig jutott az NB I idei utolsó fordulójának zárómérkőzésén. Előbb Dzsudzsák Balázs találta el a jobboldali kapufát bő húsz méterről, a 92. percben pedig Szűcs Tamás lövése a lécről csak a gólvonal elé pattant, nem pedig mögé. A kettő között viszont olyan történt, ami világviszonylatban is ritka.

Az 55. percben Tonislav Jordanov a kezdőkörből, a saját térfeléről, hatvan méterről ívelt a kétségbeesetten hátráló és nyújtózó Varga Ádám kapujába

– írja a Magyar Nemzet.

A 27 éves bolgár válogatott támadónak ez volt a harmadik gólja az NB I-ben.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu