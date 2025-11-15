Lefotózták őket, így örült egymásnak Dzsudzsák és a világbajnok legenda
A DVSC csapatkapitánya a válogatott mérkőzések időszakában a külföldön pihen. Dzsudzsák Balázs legendás klubtársával találkozott Dubajban.
Lassan három esztendeje már, hogy Dzsudzsák Balázs utoljára pályára lépett a magyar nemzeti csapat színeiben. A DVSC csapatkapitánya azóta többnyire pihenéssel tölti a válogatott szüneteket – ezúttal Dubajban kapcsolódik ki, ahol nem mindennapi találkozásban volt része.
Egykori csapattársával találkozott Dzsudzsák
A magyar válogatottsági rekorder Instagram-sztorijában osztotta meg közös fotóját Roberto Carlosszal, akivel egykor az orosz Anzsi Mahacskala együttesében futballozott együtt.
A Loki sztárja 2011-ben játszott egy csapatban a világbajnok brazil legendával a dagesztáni klubnál, és a bejegyzéshez fűzött szavai arról tanúskodnak, hogy a két játékos között máig jó viszonyt ápol.
A legjobb! Szeretlek, Papi
– írta a képhez a 38 éves futballista, aki jól megérdemelt pihenőjét tölti a Közel-Keleten. A DVSC ugyanis meglepetésre jelenleg a nemzetközi kupaszereplést érő harmadik helyen áll az NB I-ben, mindössze két ponttal lemaradva a listavezető Paks mögött. Mindezt annak ellenére, hogy az előző szezonban csupán három pontra voltak a kieséstől.
Dzsudzsák egyébként előszeretettel látogat az év ezen szakaszában is napfényes városba, hiszen pályafutása során három Egyesült Arab Emírségekben szereplő klubban is megfordult: az al-Vahdát, az al-Ittihádot és az al-Ajnt erősítette.
