Alig igazolt Debrecenbe, új csapattársának máris megvan a véleménye Dzsudzsákról

A DVSC csapatkapitánya volt az első, aki odament Komáromi Györgyhöz, és biztosította róla, hogy bármiben segít neki, amiben csak tud. Dzsudzsák Balázs új csapattársa nagyon jó fogadtatásban részesült Debrecenben.

Dzsudzsák Balázs új csapattársa Komáromi György (jobbra), nagyon jó fogadtatásban részesült Debrecenben / Fotó: Kovács Péter

Dzsudzsák Balázs új csapattársa a példaképével játszhat

Több játékossal is játszott már együtt a debreceni focisták közül Komáromi. A Puskás Akadémiában Batik Bencével, a korosztályos válogatottakban pedig Vajda Botonddal, Szűcs Tamással és Kocsis Dominikkal.

Dzsudzsit is ismerem, nekem ő a példaképem

– mondta a DVSC podcast adásában Komáromi, aki ballábas létére ugyanúgy jobb szélen játszik, mint Dzsudzsák Balázs.

Nagyon felnézek rá és nagyon tisztelem. Minden szempontból. Az, hogy vele tudok egy csapatban játszani, az még hihetetlenebb, meg hogy tőle tudok tanulni napról napra, ez nagyon jó dolog. Ő volt az első, aki odajött hozzám és egyből mondta, hogy találunk albérletet, segít bármiben, amiben szeretném

– mesélte Komáromi György, aki tehát nagyon jó fogadtatásban részesült Debrecenben. Nemcsak a csapattársaitól, hanem a szurkolóktól is. Nagyon sokan írtak neki, örülnek, hogy oda igazolt.