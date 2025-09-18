Alig igazolt Debrecenbe, új csapattársának máris megvan a véleménye Dzsudzsákról

A Debrecen csapatkapitány volt az, aki azonnal segített Komáromi Györgynek. Magyarországi példaképével játszhat együtt Dzsudzsák Balázs új csapattársa.
A DVSC csapatkapitánya volt az első, aki odament Komáromi Györgyhöz, és biztosította róla, hogy bármiben segít neki, amiben csak tud. Dzsudzsák Balázs új csapattársa nagyon jó fogadtatásban részesült Debrecenben.
Több játékossal is játszott már együtt a debreceni focisták közül Komáromi. A Puskás Akadémiában Batik Bencével, a korosztályos válogatottakban pedig Vajda Botonddal, Szűcs Tamással és Kocsis Dominikkal.
Dzsudzsit is ismerem, nekem ő a példaképem
– mondta a DVSC podcast adásában Komáromi, aki ballábas létére ugyanúgy jobb szélen játszik, mint Dzsudzsák Balázs.
Nagyon felnézek rá és nagyon tisztelem. Minden szempontból. Az, hogy vele tudok egy csapatban játszani, az még hihetetlenebb, meg hogy tőle tudok tanulni napról napra, ez nagyon jó dolog. Ő volt az első, aki odajött hozzám és egyből mondta, hogy találunk albérletet, segít bármiben, amiben szeretném
– mesélte Komáromi György, aki tehát nagyon jó fogadtatásban részesült Debrecenben. Nemcsak a csapattársaitól, hanem a szurkolóktól is. Nagyon sokan írtak neki, örülnek, hogy oda igazolt.
Komáromi a podcastben azt is elmondta, hogy 2026-ban lesz az esküvőjük a menyasszonyával, akivel próbál minél több minőségi időt együtt tölteni. Szabadidejükben sokat kirándulnak, és olyan helyeket néznek meg Magyarországon belül, ahol korábban még sosem jártak. De nagyon szeret kosarazni és horgászni is.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.