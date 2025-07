Árulkodó fotók, az utolsó pillanatokban döntött Dzsudzsák Balázs Debrecenben

Az NB I-es szezonra készül hetek a Debrecennel Dzsudzsák Balázs. Ez azért volt furcsa, mert a játékos szerződése júniusban lejárt, arról pedig az utolsó pillanatig érkezett még bejelentés, hogy sikerült vele megállapodni a folytatásról. Lehet, hogy a legnagyobb titokban egyeztek meg a Loki legendájával?

Dzsudzsák tavasszal csak csere volt a Debrecenben Fotó: Hajdú-Bihari Napló

A magyar válogatott rekordere decemberben lesz 39 esztendős, most már évről évre hosszabbít a piros-fehérekkel. Nyáron arról lehetett hallani, hogy ez a hagyomány megszakad, s Dzsudzsák – játékosként, vagy sportigazgatóként – a Honvédot erősíti majd. Ezek után Ike Thierry Zaengel klubelnök július 8-án bejelentette, a klub hosszabbítani fog Dzsudzsákkal. Ez két nappal a bajnoki rajt előtt meg is történt. Előtte már több jel is arra utal, hogy az egyezség valóban megtörtént, de azt sokáig nem verték nagy dobra.

Szerdán a klub arról posztolt, hogy készülnek a hétvégi, ZTE elleni szezonnyitóra, mindezt Dzsudzsák Balázzsal a nyitóképen. A játékos mosolyog, s látszik rajta, hogy elszánt.

A középpályás emellett ott volt szerdán a klub szezonnyitó szurkolói rendezvényén. Nem mellesleg a héten olyan fotót posztolt, melyen a mellette lévő tábláról az olvasható: Csak a Loki! Hozzá is tehetjük, Dzsudzsák Magyarországon klubcsapatban valóban csak a Debrecenben játszott, velük nyert három bajnoki címet 2004 és 2008 között, és ide tért haza 2020-ban.

Ha mindez még nem lenne elég, a mértékadó Transfermarkt is frissítette oldalát, Dzsudzsák szerződése itt már 2026. június 30-ig szól.

Csütörtök délután pedig jött a bejelentés, Dzsudzsák hivatalosan is marad.

Dzsudzsák nagy álma

A 38 éves labdarúgó már többször is elmondta, egy nagy trófea még hiányzik a pályafutásából. Idehaza Magyar Kupát még nem nyert, nagy álma, hogy ez a Debrecennel megvalósuljon. Valószínűleg ez is motiválta egy újabb szezon előtt.