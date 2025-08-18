"A Jóisten adta nekem ezt" - Őrületes világrekordot állított be a 44 éves futballista

Beállította Peter Shilton elképesztő rekordját Fabio, a Fluminense kapusa. A 44 éves brazil labdarúgó pályafutása 1390. felnőtt tétmérkőzésén lépett pályára szombaton a Fortaleza ellen (2-1).

Fabio az 1390. profi meccsével utolérte a legendás Peter Shiltont Fotó: AGIF via AFP

Fabio (teljes nevén Fabio Deivson Lopes Maciel) az angol kapuslegenda csúcsának elérése után elmondta:

– A Jóisten adta nekem ezt az ajándékot, s ezt szeretném megköszönni mindenkinek, aki az életem része. Én csak jó ember szeretnék lenni, aki segíti a csapattársait

– idézte az Origo az ünnepeltet.

Kedden maga mögött hagyhatja a legendát Fabio

Fabio az eddig 28 éves profi karrierje során az Uniao Bandeirante (30 mérkőzés), a Vasco da Gama (150), a Cruzeiro (976) és a Fluminense (234) együtteseiben játszott (utóbbival nemrég hosszabbított szerződést 2026 végéig). Várhatóan kedden lesz egyedüliként az övé az új rekord, amikor együttese a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Calit fogadja majd.

Privilégio ter Fábio Maciel por aqui.



1390 vezes, ídolo. pic.twitter.com/XAuMbhsdS6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 16, 2025

Fabio az egyetlen országos bajnoki címét 2000-ben szerezte a Vasco kapusaként, a Cruzeiróval háromszoros brazil bajnok, míg a Flumenensével 2023-ban Libertadores-kupát nyert. A brazil korosztályos válogatottaknak egészen az U23-as szintig tagja volt, de az A válogatottban nem mutatkozhatott be.

Peter Shilton 1966 és 1997 között játszott a Guinness Rekord szerint 1390, önmaga számolása alapján 1387 tétmérkőzésen. A Nottingham Foresttel nyert bajnoki címet 1978-ban, majd a következő két idényben a BEK-ben is diadalmaskodott az angol csapattal. A válogatottban 1970 és 1990 között 125 meccsen lépett pályára, amivel angol válogatottsági rekorder. Három vb-n (1982, 1986 és 1990) védett, de a legtöbben arról ismerik, hogy a bronzéremmel zárult mexikói világbajnokságon Diego Maradona neki rúgta az évszázad gólját, illetve ellene ütötte kézzel a kapuba az „Isten keze” néven emlegetett hírhedt gólt.