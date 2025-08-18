RETRO RÁDIÓ

Lángra kapott a vonat Sárospataknál

Tűz keletkezett egy vasúti szerelvényen Sárospatak külterületén hétfő délután, emiatt Szerencs és Sátoraljaújhely között hosszabb eljutási időre kell számítania a közlekedőknek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 17:52
vonat Sárospatak tűz

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a huszonkét utast szállító vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál keletkezett a tűz. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. 

vonat
Tűz keletkezett a vonat egyik kocsijában. (képünk illusztráció) Fotó: lovelyday12

A Mávinform a honlapján arról számolt be, hogy a Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között. 

A motorvonaton nem sérült meg senki, az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom. 

A Szerencsről Sátoraljaújhelyre induló személyvonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu