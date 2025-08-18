Lángra kapott a vonat Sárospataknál

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a huszonkét utast szállító vasúti szerelvény motorvonatának olajtartályánál keletkezett a tűz. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.

Tűz keletkezett a vonat egyik kocsijában. (képünk illusztráció) Fotó: lovelyday12

A Mávinform a honlapján arról számolt be, hogy a Szerencsről 14:04-kor Sátoraljaújhelyre elindult személyvonat egyik kocsijának alján tűz keletkezett Sárospatak és Sátoraljaújhely között.

A motorvonaton nem sérült meg senki, az oltás és a vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a forgalom.

A Szerencsről Sátoraljaújhelyre induló személyvonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.