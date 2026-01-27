Szentkirályi Alexandra: A baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban

Olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak. Ne dőljünk be nekik: a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak. Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz. És azt is tudjuk, hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. Ezt a filmet már láttuk. A magyarok ennél sokkal többet érdemelnek. Ezért is: a Fidesz a biztos választás