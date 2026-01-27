RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz elnöke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 14:48
Módosítva: 2026.01.27. 15:07
Szentkirályi Alexandra Tisza Párt Bajnai Gordon

Emlékszünk még a 2010 előtti időkre. A megszorításokra, amikor Bajnai Gordon és a bankok diktáltak, a magyar családok pedig fizettek

– kezdi legfrissebb, közösségi oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Szentkirályi Alexandra: Ne dőljünk be a tiszásoknak

„Amikor nem számított a rezsi, nem számítottak a munkahelyek, csak az, hogy a számok jól mutassanak Brüsszelben. Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban. A Tisza Párt politikusai ismerős arcok, ismerős háttérrel: a globalista multik világából érkeznek” – folytatta a budapesti Fidesz elnöke.

Olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak. Ne dőljünk be nekik: a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak. Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz. És azt is tudjuk, hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. Ezt a filmet már láttuk. A magyarok ennél sokkal többet érdemelnek. Ezért is: a Fidesz a biztos választás

– zárta a posztját Szentkirályi Alexandra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu