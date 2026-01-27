Szentkirályi Alexandra: A baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz elnöke.
Emlékszünk még a 2010 előtti időkre. A megszorításokra, amikor Bajnai Gordon és a bankok diktáltak, a magyar családok pedig fizettek
– kezdi legfrissebb, közösségi oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi Alexandra: Ne dőljünk be a tiszásoknak
„Amikor nem számított a rezsi, nem számítottak a munkahelyek, csak az, hogy a számok jól mutassanak Brüsszelben. Most úgy tűnik, a baloldal újra elővenné ugyanazt a receptet – csak más csomagolásban. A Tisza Párt politikusai ismerős arcok, ismerős háttérrel: a globalista multik világából érkeznek” – folytatta a budapesti Fidesz elnöke.
Olyan emberek, akik eddig nemzetközi cégek profitját hajszolták, vagy globalista érdekeket képviseltek a politikában. Az is közös bennük, hogy soha nem a magyar családok oldalán álltak. Ne dőljünk be nekik: a Kapitány Istvánokat és Orbán Anitákat nem véletlenül küldték ide. Azért vannak itt, hogy ezek a hatalmi és pénzügyi érdekkörök jól járjanak. Hogy a nyugati bankok és nagy energiacégek újra szabadon nyúzhassák a magyarokat, és ne kelljen hozzájárulniuk a közöshöz. És azt is tudjuk, hova vezetne mindez, ha hatalomra jutnának: menne a levesbe a rezsicsökkentés, megnyirbálnák a támogatásokat, megemelnék az adókat. Ezt a filmet már láttuk. A magyarok ennél sokkal többet érdemelnek. Ezért is: a Fidesz a biztos választás
– zárta a posztját Szentkirályi Alexandra.
