Vitályos Eszter: az ukrán követelés annyi pénz, amiből 40 évig lehetne fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat

Ukrajnának elemi érdeke az, hogy megkapja azokat az óriási összegeket, amelyeket az EU-tól folyamatosan kér és követel - jelentette ki a kormányszóvivő az Igazság órája című online műsorban szerdán. Vitályos Eszter rámutatott: a 800 milliárd dolláros ukrán követelés annyi pénz, amiből 40 évig lehetne fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat.

Fotó: MW

Vitályos Eszter elmondta:

Ukrajnában úgy gondolkodnak, hogy a jelenlegi magyar kormány "a kerékkötője" annak hogy őket nem veszik fel az unióba. Innentől teljesen egyértelmű, hogy az ellenfél oldalára állnak, megpróbálnak a Tisza Pártnak segíteni mindenféle létező eszközzel, "azt akarják, hogy egy Ukrajna-párti kormány kerüljön hatalomra áprilisban"

Jelezte: az ukránok odáig is elmentek, hogy azt javasolják a magyarországi ellenzéknek, hogy vereség esetén választási csalásra hivatkozva támadják meg az eredményt, és akkor majd nem lehet kihirdetni azt.

Ukrán oldalról és a magyar ellenzéknél is látni ezt "a sarokba szorított állapotot", vádaskodások, hazugságok, ötlettelenség, programlopás, minden amit el lehet képzelni, az a választókerületekben helyi szinten megvan - értékelt Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő arról is beszélt: a jelenlegi európai vezetők az uniós tagállamok polgárai ellen cselekednek folyamatosan és régóta. Romlik a versenyképesség, romlanak a gazdasági mutatók, olyan intézkedéseket hoznak - például a migrációs paktum felgyorsítása, Ukrajna támogatása - amelyek a tagállamoknak hátrányosak - mutatott rá.

A 800 milliárd dolláros ukrán követelés csak a szentendrei választókerületben 54 milliárd forint mínuszt jelentene, nagyjából annyit, mint az elmúlt öt évben fejlesztésekre költöttek ott. Ha ez a pénz Ukrajnába megy, nem marad fejlesztésre - mutatott rá Vitályos Eszter, aki Pest megye 3-as számú választókerületéből jutott a parlamentbe 2022-ben.

Hozzátette: ez a 800 milliárd dollár annyi pénz, amiből 40 évig tudnánk fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat. Ez minden magyar családtól 1,3 millió forintot vonna el