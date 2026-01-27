Vitályos Eszter: az ukrán követelés annyi pénz, amiből 40 évig lehetne fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat
Ukrajnának elemi érdeke, hogy megkapja az óriási összegeket.
Ukrajnának elemi érdeke az, hogy megkapja azokat az óriási összegeket, amelyeket az EU-tól folyamatosan kér és követel - jelentette ki a kormányszóvivő az Igazság órája című online műsorban szerdán. Vitályos Eszter rámutatott: a 800 milliárd dolláros ukrán követelés annyi pénz, amiből 40 évig lehetne fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat.
Vitályos Eszter elmondta:
Ukrajnában úgy gondolkodnak, hogy a jelenlegi magyar kormány "a kerékkötője" annak hogy őket nem veszik fel az unióba. Innentől teljesen egyértelmű, hogy az ellenfél oldalára állnak, megpróbálnak a Tisza Pártnak segíteni mindenféle létező eszközzel, "azt akarják, hogy egy Ukrajna-párti kormány kerüljön hatalomra áprilisban"
Jelezte: az ukránok odáig is elmentek, hogy azt javasolják a magyarországi ellenzéknek, hogy vereség esetén választási csalásra hivatkozva támadják meg az eredményt, és akkor majd nem lehet kihirdetni azt.
Ukrán oldalról és a magyar ellenzéknél is látni ezt "a sarokba szorított állapotot", vádaskodások, hazugságok, ötlettelenség, programlopás, minden amit el lehet képzelni, az a választókerületekben helyi szinten megvan - értékelt Vitályos Eszter.
A kormányszóvivő arról is beszélt: a jelenlegi európai vezetők az uniós tagállamok polgárai ellen cselekednek folyamatosan és régóta. Romlik a versenyképesség, romlanak a gazdasági mutatók, olyan intézkedéseket hoznak - például a migrációs paktum felgyorsítása, Ukrajna támogatása - amelyek a tagállamoknak hátrányosak - mutatott rá.
A 800 milliárd dolláros ukrán követelés csak a szentendrei választókerületben 54 milliárd forint mínuszt jelentene, nagyjából annyit, mint az elmúlt öt évben fejlesztésekre költöttek ott. Ha ez a pénz Ukrajnába megy, nem marad fejlesztésre - mutatott rá Vitályos Eszter, aki Pest megye 3-as számú választókerületéből jutott a parlamentbe 2022-ben.
Hozzátette: ez a 800 milliárd dollár annyi pénz, amiből 40 évig tudnánk fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat. Ez minden magyar családtól 1,3 millió forintot vonna el
A nemzeti petíció kapcsán a kormányszóvivő úgy fogalmazott: a sorsfordító ügyekben mindig megkérdezték a polgárokat, a magyar kormány így működik. Ilyen volt a migráció, a rezsicsökkentés vagy az adóemelések - mondta, hozzátéve, hogy ezekkel a véleményekkel tud kiállni a miniszterelnök az EU-ban. Vitályos Eszter szerint meg kellene kérdezni az emberek véleményét a többi uniós országban is, de több tagállam vezetése fél az eredménytől.
A Tisza Párt két közelmúltban bejelentett politikusáról, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról a kormányszóvivő azt mondta: mind a ketten globalista nagytőkés szervezetektől jöttek. Orbán Anita olyan Soros-szervezetnél tevékenykedett, ahol korábban láttuk Bajnai Gordont és Korányi Dávidot - jegyezte meg.
Azt, hogy az EU 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot, és szankciókat vezet be az azt megszegők ellen, Vitályos Eszter jogszabályellenesnek nevezte, majd azt mondta: úgy hoztak döntést, hogy arra nem lett volna felhatalmazás, ezért fordulnak az európai bírósághoz. Ha Magyarországnak le kell válnia az orosz gázról, egyből háromszorosára ugrik a rezsi - figyelmeztetett.
Kitért arra is: múlt szerdán hozott egy elvi döntést a kormány arról, hogy nem lehet több a januári rezsiszámla mint a decemberi volt, a többletköltséget az állam átvállalja. Az ügyön egy munkacsoport dolgozik. Bízik benne, hogy a szerdai kormányülés utáni Kormányinfón be is tudják jelenteni a részleteket - jegyezte meg.
Azt, hogy egyes sajtóinformációk szerint az MSZP nem indul a választáson Vitályos Eszter úgy kommentálta: sajnálja azokat a hithű baloldali embereket, akiknek így nem lesz pártja, hiszen a DK és a Tisza Párt globalista, nagytőkés szemlélettel gondolkodik.
Vitályos Eszter a választás tétjéről azt mondta: a következő 75 nap arról fog szólni, hogy "teljesen élesen, kontúrosan kirajzolódjon az, hogy van egy olyan párt és egy olyan kormánya az országnak, amely a nemzeti vonalon a szuverén, önálló Magyarország vonalán akar maradni, és van egy olyan párt, jelenleg a legnagyobb ellenzéki gyűjtőpárt, amely Brüsszel-párti, háborúpárti és Ukrajna-párti".
