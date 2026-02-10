A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné
Magyar Péter nem tud nekik nemet mondani. Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé a közösségi oldalán.
Elakarják tiltani Magyarországot az olcsó orosz energiától. Ez a rezsicsökkentés végét jelentené, de Magyar Péter mégsem tud nekik nemet mondani. Ezzel a szemben a Fidesz rezsistoppot hirdetett és megvédi a rezsicsökkentést, emelte ki Orbán Viktor közösségi oldalán.
A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás!
- írja a kormányfő.
